Tài xế xe cấp cứu: Nghề đối mặt tử thần

Không được gây cản trở xe cứu thương Theo khoản 1 Điều 22 Luật Giao thông đường bộ, sau xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, đoàn xe cảnh sát dẫn đường thì xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là phương tiện được quyền ưu tiên đi trước các phương tiện khác. Khoản 2 và 3 Điều 22 Luật Giao thông đường bộ cũng quy định, xe cứu thương khi đi làm nhiệm vụ không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ. Khi có tín hiệu của xe cứu thương, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe cứu thương. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và các xe khác thì sau khi đánh dấu lại các dấu vết tại hiện trường như vị trí các bánh xe, vị trí người bị nạn, các dấu vết trên phương tiện… thì xe cứu thương được phép chở nạn nhân đến BV để cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Thượng tá NGUYỄN HOÀNG DIỆP, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP.HCM