Tạm dừng khám chữa bệnh BHYT tại một loạt bệnh viện

Ngày 28-6, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị đối thoại về thực hiện chính sách pháp luật BHYT với các cơ sở y tế tư nhân.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân do các cơ sở này có hành vi lạm dụng quỹ BHYT.



Bảo hiểm xã hội trả lời những thắng mắc của bệnh viện tư nhân. Ảnh:N.L

Cụ thể, BV Thái Thượng Hoàng (Nghệ An) bị tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT vì đã thực hiện xuất toán trên 9 tỉ đồng do lạm dụng các dịch vụ kỹ thuật về răng hàm mặt. Cạnh đó, BV Mắt Việt Nhật (Hà Nội) từ chối thanh toán 184 ca phẫu thuật Phaco do đã được tổ chức từ thiện tài trợ, nhưng vẫn thống kê đề nghị BHXH thanh toán số tiền là gần 670 triệu đồng.

Đặc biệt, Phòng khám đa khoa Tâm Đức (Bình Phước) mặc dù chưa đủ điều kiện về nhân lực để được cấp Giấy phép hoạt động là Phòng khám đa khoa, chưa đủ chuyên khoa là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu. Ngoài ra, BS đăng ký hành nghề khám chữa bệnh về Y học cổ truyền là “ngoài giờ hành chính, ngày ra trực, thứ 7, chủ nhật” nhưng ký toàn bộ hồ sơ khám chữa bệnh đối với người bệnh đến khám về Y học cổ truyền trong giờ hành chính do những người chưa có chứng chỉ hành nghề chỉ định và thực hiện...



Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp Hội Y tế tư nhân Việt Nam, cho rằng số liệu công bố về lạm dụng BHYT nên từ một bên thứ ba, đơn cử như kiểm toán Nhà nước. Việc công bố trục lợi BHYT phải nêu rõ tên tuổi, địa chỉ, không thể “vơ đũa cả nắm” như hiện nay. Nếu cơ sở y tế tư nhân nào sai thì không thanh toán, sai phạm nghiêm trọng thì khởi tố.

“BHXH Việt Nam cần thống nhất bộ tiêu chí xuất toán (từ chối thanh toán khoản chi sai) do có tình trạng mỗi nơi áp dụng một kiểu dẫn đến nhiều khoản bị treo 6-7 tháng nay”, ông Đệ kiến nghị.

Về công tác giám định BHYT, ông Nguyễn Quang Duy, Tổng thư ký Hiệp hội BV tư nhân, cho rằng nhiều BV tư nhân bị tạm dừng, từ chối thanh toán hàng trăm tỉ đồng do giám định lại. Vậy giám định viên sai ngay từ cơ sở thì xử lý như thế nào trong khi hàng trăm tỉ đồng bị từ chối thanh toán khiến nhiều BV tư lâm vào khó khăn.

Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, thừa nhận tình trạng giám định viên sai là có. Đơn cử, tại Hải Phòng vừa mới kỷ luật 2 nhân viên giám định, tại Cà Mau là 4 nhân viên, một số tỉnh khác đã luân chuyển cán bộ làm sai…