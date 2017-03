Tầm soát Zika tất cả thai phụ có biểu hiện sốt

Phụ nữ có thai phải lưu ý Bộ Y tế đã ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời chăm sóc phụ nữ mang thai trong bối cảnh dịch bệnh do virus Zika. Theo đó, bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu do muỗi vằn Asdes, có thể gây thành dịch; bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tình dục, đường máu, lây từ mẹ sang con; thời gian ủ bệnh 3-12 ngày, người bị bệnh thường có các biểu hiện như sốt nhẹ, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp. Tuy nhiên, khoảng 80% trường hợp nhiễm Zika không có biểu hiện lâm sàng. Bộ Y tế khuyến cáo một phụ nữ mang thai khi tính đến phương án xét nghiệm Zika thì chỉ nên thực hiện nếu đang mang thai trong ba tháng đầu có dấu hiệu: sốt phát ban hoặc các triệu chứng đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc; đang sinh sống hoặc đã đến những vùng có dịch; đã quan hệ với chồng hoặc bạn tình có xét nghiệm dương tính với Zika. Những phụ nữ có thai cần đi khám ít nhất bốn lần trong cả thai kỳ, trong đó thời điểm khám lần đầu cần được thực hiện càng sớm càng tốt ở giai đoạn ba tháng đầu thai kỳ. _______________________________ Với những phụ nữ mang thai đã xét nghiệm có kết quả dương tính với virus Zika nhưng khi siêu âm không thấy dấu hiệu nghi ngờ đầu nhỏ và bất thường về não, các bệnh viện cần tiếp tục chăm sóc, theo dõi trước khi siêu âm lại để đưa ra hướng xử trí phù hợp. Khi siêu âm có dấu hiệu nghi ngờ thai nhi bị đầu nhỏ và bất thường về não, cần chuyển thai phụ đến những cơ sở có khả năng chẩn đoán trước sinh để chẩn đoán xác định đầu nhỏ, sàng lọc bệnh bẩm sinh. PGS-TS TRẦN ĐẮC PHU,

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế