Tăng cường kiểm tra thực phẩm mùa lễ hội

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết nhiều chủ hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh, không chứng minh việc sử dụng nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi đoàn kiểm tra làm xét nghiệm nhanh đối với 14 mẫu bát đũa tại hai cửa hàng thì phát hiện sáu mẫu không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trong dịp tết Giáp Ngọ, cả nước không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thực phẩm trong các lễ hội truyền thống có chiều hướng tăng sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu các địa phương cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

HUY HÀ