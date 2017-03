Tham gia khống chế bệnh nhân tâm thần, một điều dưỡng bị bỏng nặng

Ngày 24-7, BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, nhiều chỗ bị bỏng sâu, sốc bỏng, nhiễm trùng nên phải dùng kháng sinh mạnh. Ngoài ra, bệnh nhân còn phải chạy thận nhân tạo lọc máu liên tục. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực.

Trước đó vào ngày 12-7, sau khi hết giờ làm việc anh Đ về nhà. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Châu Thành (Tiền Giang) có một trường hợp đang lên cơn tâm thần, đối tượng mua xăng về dọa đốt nhà nên chính quyền địa phương nhờ BV Tâm thần Tiền Giang hỗ trợ.

Anh Đ được BV gọi đi cùng hai đồng nghiệp khác đến hiện trường nhằm mục đích khống chế đưa bệnh nhân vào về BV điều trị. Trong lúc giằng co, anh Đ bị can xăng đối tượng đang cầm văng vào người. Điều đáng nói là gần đó đang có một bếp than của người bán bánh bao đang cháy và lửa bắt lên người anh Đ. Mọi người gần đó dập lửa và đưa anh Đ đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng rất nặng.

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Đ khó khăn, đang có con nhỏ nhưng giờ lại gặp nạn.