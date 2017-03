‘Thần chết’ từ các máy X-quang

Không lạm dụng chẩn đoán hình ảnh Khi diện tích phòng chụp quá nhỏ so với tiêu chuẩn, tức dưới 25 m2, ngoài lượng bức xạ được chiếu vào phần cơ thể cần chụp, bệnh nhân còn phải chịu thêm một phần bức xạ tán xạ. Việc để mất an toàn bức xạ sẽ gây tác dụng xấu đối với sức khỏe con người nhưng đến mức độ nào, xác suất bị ung thư ra sao thì không ai dám khẳng định. Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị nhiễm xạ từ sự lạm dụng máy móc chẩn đoán hình ảnh (thời gian chụp, số lần chụp), kể cả chụp X-quang, CT-scanner... Hiện nay nhiều nơi do muốn nhanh thu hồi vốn mua các thiết bị nên các bác sĩ đã chỉ định chụp quá tần suất cần thiết đối với bệnh nhân. Trong trường hợp này, bức xạ nếu tập trung trong thời gian ngắn sẽ gây tổn hại đối với các tổ chức cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng. ThS VŨ XUÂN ĐÁN, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động

và môi trường TP.HCM _____________________________________ Cơ sở y tế phải thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị bức xạ được sử dụng tại cơ sở mình như sau: a. Trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên; b. Định kỳ mỗi năm một lần đối với thiết bị xạ trị, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT-scanner, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối với các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng; c. Sau khi lắp đặt lại hoặc sửa chữa thiết bị. Thông tư liên tịch 13/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ,

Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế