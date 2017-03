"Thần dược" chữa khớp Herbal Health Jointcare có chất kịch độc

Singapore thu hồi dược phẩm Herbal Health Jointcare. (Nguồn: HSA)

Trước đó, “Herbal Health Jointcare,” được quảng cáo có xuất xứ Nhật Bản và chỉ bao gồm các thảo dược tự nhiên và không có steroid, có thể chữa trị các chứng đau khớp do bị thấp khớp và viêm khớp.



Tuy nhiên, các cuộc điều tra đến nay vẫn chưa xác định được rõ ràng nguồn gốc của loại sản phẩm này.



“Herbal Health Jointcare” được công ty Ace Nutrition International rao bán trên mạng Internet và tại các cửa hàng ở khu vực đường Kallang Pudding. Hiện HSA đã tịch thu toàn bộ số dược phẩm nói trên còn ở công ty và cấm bán dưới mọi hình thức.



HSA đã được cảnh báo về dược phẩm này sau khi nhận thông tin về hai trường hợp giảm đau nhanh chóng sau khi sử dụng.



Trường hợp đầu tiên là một phụ nữ hơn 60 tuổi, đã giảm đau nhanh chóng chỉ hai ngày sau khi dùng “Herbal Health Jointcare” để chữa chứng cứng vai và đau khớp. Hiện người phụ nữ này đang được bác sỹ theo dõi do có nguy cơ bị tổn thương gan do dùng loại dược phẩm nói trên.



Trường hợp thứ hai là một người dùng đã nghi ngờ loại thuốc này sau khi nó giúp mẹ anh giảm đau nhanh chóng sau khi dùng một tuần.



HSA khuyến cáo những người đang dùng “Herbal Health Jointcare” cần tham vấn bác sỹ sớm nhất có thể. Vì chất steroid có trong sản phẩm nói trên, nên người dùng cần lời khuyên của bác sỹ trước khi đột ngột ngừng dùng sản phẩm này, do có thể xuất hiện những triệu chứng như bấn loạn và huyết áp thấp.



Theo HSA, bốn dược chất phương Tây khác được phát hiện là piroxicam, furosemide, chlorpheniramine và famotidine. Đây là những chất chỉ được dùng với sự giám sát của các bác sỹ. Sử dụng không đúng cách trong thời gian dài piroxicam, một chất giảm đau mạnh, có thể ảnh hưởng đến thận, gan và gây các vấn đề tim mạch đối với những bệnh nhân dễ bị tổn thương như người già.



HSA cảnh báo bất kỳ ai bị phát hiện bán các sản phẩm y tế bổ sung, chứa dược chất phương Tây, có thể bị phạt tới 10.000 SGD và hai năm tù theo luật pháp Singapore./.

