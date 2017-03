“Thần y” phải nghỉ học, nhập viện tâm thần điều trị

Theo bác sĩ Hà, ngày 22-3 bệnh viện tiếp nhận em Quân từ Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây chuyển lên với tình trạng sức khỏe bị suy nhược, mệt mỏi. Sáng 24-3, sau khi được đưa đi khám tại Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 thì xác định em bị “rối loạn ý tưởng, theo dõi hoang tưởng” nên lãnh đạo bệnh viện quyết định chuyển em sang bệnh viện này để tiếp tục theo dõi điều trị. Trao đổi qua điện thoại, cô giáo Ngô Thị Chinh, giáo viên chủ nhiệm lớp em Quân, cho biết thời gian qua sức học em Quân giảm sút rất nhiều, lên lớp thường mệt mỏi.

Trước đó, UBND huyện Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt ông Phùng Văn Đỗ và bà Nguyễn Thị Tất (ba mẹ của Quân) 35 triệu đồng do tổ chức chữa bệnh không có giấy chứng nhận hành nghề. Từ tháng 9-2013 đến khi nhập viện, ba mẹ em Quân đã cho “thần y” Quân chữa bệnh cho nhiều người bằng hình thức sờ vào người. Do tin đồn về “thần y” chữa đâu hết đó nên hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về mong được chữa bệnh, gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo Tuổi Trẻ