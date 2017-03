‘Thánh cô’ chữa bách bệnh trước BV

“Bệnh viện biết có một phụ nữ lợi dụng danh nghĩa từ thiện nhưng thực chất là tuyên truyền mê tín dị đoan, lợi dụng sự cả tin của người bệnh để truyền bá cách thức chữa bệnh thần bí, phản khoa học ngay phía trước bệnh viện. Nhưng do vỉa hè không thuộc sự quản lý của bệnh viện nên chúng tôi đã có công văn phản ánh với công an phường và UBND quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội nhờ xử lý” - ngày 13-10, PGS-TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc BV K Trung ương (Hà Nội), cho biết.

Theo ông Thuấn, ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng, bệnh viện cũng tích cực tuyên truyền để bệnh nhân không tin vào những phương pháp phản khoa học trên. Về mặt khoa học, trên thế giới chưa thấy có báo cáo về việc chữa khỏi ung thư từ các phương pháp nào khác ngoài phẫu thuật, xạ trị và điều trị bằng thuốc.

Nhiều bệnh nhân đang tìm tới nhờ “thánh cô” chữa bệnh. Ảnh: CTV

“Có nhiều người điều trị bằng Tây y kết quả đang rất tốt lại bỏ để điều trị bằng một số loại lá, thuốc không rõ nguồn gốc. Kết quả là nhiều trong số các bệnh nhân này thấy không đỡ quay lại xin điều trị bằng Tây y thì bệnh đã ở giai đoạn quá khả năng cứu chữa. Vì thế, bệnh viện khuyến cáo bệnh nhân không nên vì nghe theo những người tự xưng thần thánh mà bỏ ngang lộ trình chữa trị theo phác đồ của bệnh viện. Điều này sẽ làm mất đi “thời gian vàng” trị bệnh của họ” - ông Thuấn khuyến cáo.

Theo người dân, đầu tháng 10-2015, trước cửa BV K Trung ương xuất hiện một phụ nữ tự xưng là “thánh cô” có khả năng chữa được bách bệnh. Thế là nhiều bệnh nhân tìm tới xin được “thánh cô” chữa bệnh giúp. Bà này chữa bệnh bằng các phương pháp rất buồn cười và kỳ quặc như mút trán, phun nước vào mặt, sờ vào người, thậm chí là sờ vào những bộ phận nhạy cảm.

Ngày 13-10, PV Pháp Luật TP.HCM đã đến cổng BV K Trung ương để tìm hiểu, tuy nhiên “thánh cô” không có mặt ở đây. Theo nhiều người dân sống ở gần bệnh viện, sau khi lôi kéo được người bệnh, “thánh cô” đã chuyển về hoạt động tại nhà riêng tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.