Thanh tra an toàn thực phẩm quán ăn gần trường học

Theo Cục An toàn thực phẩm, sắp tới mùa thi tuyển sinh ĐH-CĐ, nhu cầu sử dụng dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố sẽ gia tăng, đặc biệt ở các TP lớn, những trung tâm giáo dục đào tạo vùng.

Đây cũng là thời điểm mùa hè với thời tiết nóng, ẩm là điều kiện thuận lợi để thực phẩm, thức ăn bị ô nhiễm dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe của HS-SV.

Cục an toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị thanh tra, kiểm tra các quán ăn gần trường học.

Để chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa thi năm nay, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế phối hợp với các ngành chức năng tại địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho người chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể, căng tin của trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố ở khu vực phụ cận và ngay tại trường học.

Bên cạnh đó truyền thông vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, nhận biết, sử dụng thực phẩm, thức ăn an toàn; thực hiện ăn chín uống sôi, tuyệt đối không mua bán, sử dụng thực phẩm không biết rõ nguồn gốc, thực phẩm không an toàn.

Chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm cho những khu vực, địa điểm diễn ra hoạt động thi cử tập trung đông người. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố xung quanh khu vực trường học và bếp ăn trường học về điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức phối hợp liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở bếp ăn tập thể, căng tin của trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn ngay, kinh doanh nước giải khát, kem, bia, nước đá… Phát hiện sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Kiên quyết không để cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định được hoạt động trong những ngày tập trung đông người thi.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị chuyên môn, vật tư và phương tiện để tổ chức cấp cứu, điều trị, điều tra và xử lý kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

HUY HÀ