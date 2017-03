Thay van động mạch chủ không cần mở lồng ngực

Mãi đến nay các đồng nghiệp của ông mới có thể thành công trong việc thay thế hoàn toàn van động mạch chủ bằng phương pháp nội soi.

Trong lồng ngực của chúng ta có một “chiếc bơm” (quả tim) để dẫn máu và dưỡng chất đến nuôi sống tất cả cơ quan trong cơ thể. Khi “chiếc bơm” này bị suy yếu như khi không được cung cấp đủ máu, khi các van tim suy yếu,… tính mạng của chúng ta sẽ bị đe dọa. Đơn cử là trường hợp hẹp van động mạch chủ (một van tim nằm giữa tâm thất trái và động mạch chủ). Khi đó chiếc van kia bị vôi hóa, sẽ hẹp lại và lượng máu được đưa qua đây sẽ ít hơn dẫn đến huyết tắc và cần phải được bác sĩ can thiệp. Trong trường hợp này, cho đến nay phẫu thuật tim hở vẫn là giải pháp duy nhất.

Vào tháng 4-2002, BS Alain Cribier đã có bước đột phá cho trường hợp bệnh trên khi đặt được một ống thông (catheter) vào lỗ van nhằm đảm bảo lưu lượng máu tối thiểu cần có cung cấp cho tim. Từ đó đến nay phác đồ này vẫn còn hiệu quả và đã được hơn 50 quốc gia áp dụng trên các đối tượng bệnh nhân có sức khỏe yếu, không thể chịu được một ca phẫu thuật lớn.

Đến tháng 12-2013, các bác sĩ phẫu thuật tại BV ĐH (CHU) Saint-Étienne (tỉnh Loire, đông nam nước Pháp) đã đăng tải trên tạp chí The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery của Mỹ về thành công mới nhất của họ: Thay thế hoàn toàn van động mạch chủ bằng phương pháp nội soi.

Hai bệnh nhân, một 82 và một 93 tuổi, bị hẹp động mạch chủ và đã được thử nghiệm phác đồ phẫu thuật mới của êkíp BV ĐH (CHU) Saint-Étienne. Quy trình phẫu thuật “kín” kéo dài gần 45 phút đã được thực hiện như sau:

- Bệnh nhân được chuyển sang giai đoạn tuần hoàn ngoài cơ thể (extracorporeal circulation).

- Rạch thành mạch của một vài mạch máu để đưa các thiết bị y học vào bên trong cơ thể, chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay van.

- Van tim suy yếu được lấy ra và được thay thế bằng van tim sinh học làm bằng nickel và titan. Van tim nhân tạo này được nén lại để có kích thước nhỏ, có thể chui lọt vào bên trong các mạch máu và sẽ được đưa đến đúng vị trí cần thay thế.

- Hai bệnh nhân được xuất viện sau một tuần và không có biểu hiện biến chứng nào.

Tuy nhiên, phác đồ điều trị mới này vẫn còn cần được đánh giá và nghiên cứu để hoàn thiện hơn về độ tin cậy và lợi ích cho bệnh nhân. Nếu kết quả đánh giá là tích cực, sắp tới đây phương pháp thay van động mạch chủ bằng nội soi mới này sẽ được triển khai tại nhiều bệnh viện khác tại Pháp, thậm chí trên toàn thế giới.

TƯỜNG NGUYỄN