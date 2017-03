Thay van tim qua ống thông giúp rút ngắn thời gian điều trị

Cụ ông TSC, 81 tuổi, ở TP.HCM, nhập viện cấp cứu tại BV ĐH Y Dược TP.HCM vì khó thở. Đã từ một tháng trước đó, ông thường xuyên bị nặng ngực, khó thở khi gắng sức. Chẩn đoán ông C. đang bị suy tim (mức độ III) do hẹp van động mạch chủ nặng, đồng thời mang bệnh mạn tính là tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, bệnh thận mạn. Ông đã là người bệnh đầu tiên được thay van động mạch chủ qua ống thông tại BV ĐHYD TP.HCM. Ca phẫu thuật được thực hiện vào buổi sáng thì buổi chiều ông C. đã tỉnh lại, tiếp xúc tốt, mọi dấu hiệu hoạt động của tim qua siêu âm, điện tim đều trở về mức bình thường.



Tương tự, bà Lê Thị K. 78 tuổi, ở Gia Lai. Tim bà có tình trạng hẹp khít van động mạch chủ do vôi hóa, van động mạch chủ của bà chỉ có hai mảnh đã ba năm nay. Bà đã được bác sĩ chỉ định mổ để thay van tim vài năm nay nhưng do sức khỏe yếu nên gia đình chưa quyết định mổ. Gia đình bà đã chủ động liên hệ với Trung tâm Tim mạch, BV ĐHYD TP.HCM. Bà K. nhập viện, thực hiện các xét nghiệm, chỉ định cận lâm sàng để chuẩn bị cho ca thủ thuật. Ca thủ thuật diễn ra vào buổi chiều, buổi tối cụ đã tỉnh lại và sức khỏe ổn định.



Van tim nhân tạo được đưa vào vị trí van động mạch chủ bị hẹp.

Theo PGS-TS-BS Trương Quang Bình, Phó Giám đốc BV ĐH Y Dược TP.HCM, thủ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông là một biện pháp mới trong điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ. Biện pháp điều trị này tương đối nhẹ nhàng và đơn giản hơn so với biện pháp điều trị phẫu thuật thay van động mạch chủ thông thường. Các bác sĩ sẽ đưa dụng cụ nằm trong ống thông đi từ một mạch máu lớn ở đùi để đưa dụng cụ đến chỗ van động mạch chủ bị hẹp. Khi dụng cụ (mang ở đầu ống thông) được đưa đến ngay chỗ van động mạch chủ bị hẹp thì thủ thuật viên sẽ đẩy van nhân tạo ra khỏi ống thông. Một khi ra khỏi ống thông thì van nhân tạo bung ra với hình dạng cũ và sẽ hoạt động như một van tim bình thường.

“Với biện pháp này các bác sĩ không cần mở ngực của bệnh nhân, không cần phải chạy máy tim phổi nhân tạo và quan trọng nhất là có thể thực hiện thủ thuật thay van động mạch chủ bằng ống thông cho những bệnh nhân không thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật tim mở vì những bệnh lý đi kèm” - BS Bình cho biết.