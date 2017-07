Thêm 22 bệnh nhi ở Hưng Yên bị sùi mào gà

Trước đó, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Da liễu Trung ương, cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 1-5 đến 15-7, BV đã khám và điều trị cho khoảng 59 trường hợp trẻ mắc bệnh sùi mào gà. Riêng ở tỉnh Hưng Yên đã có 39 bệnh nhi, 37 em trong số đó ở huyện Khoái Châu. Trước tình trạng này, ngày 13-7 BV Da liễu Trung ương đã có công văn khẩn gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh (KCB) (Bộ Y tế) báo về tình trạng mắc bệnh sùi mào gà ở trẻ nhỏ tại huyện Khoái Châu với nội dung nghi ngờ bước đầu nguyên nhân mắc bệnh của trẻ có thể liên quan đến cắt bao quy đầu tại địa phương.

Ngày 17-7, sau khi Cục Quản lý KCB có công văn chỉ đạo xử lý vụ việc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, bà Nguyễn Thị Anh, cho biết Sở đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc hàng loạt trẻ em ở Khoái Châu mắc bệnh sùi mào gà. Bước đầu xác minh bà Hoàng Thị Hiền (người có liên quan đến việc hàng loạt trẻ bị mắc sùi mào gà sau khi bà thực hiện cắt bao quy đầu) có chứng chỉ hành nghề, văn bằng chuyên môn là y sĩ đa khoa. “Tuy nhiên, cơ sở KCB của bà Hiền không có biển hiệu mà chỉ có một giường khám, một tủ thuốc, một bộ panh kéo, bông, cồn, một bộ huyết áp kế và một ống nghe tim phổi. Cơ sở cũng chưa được cấp giấy phép hoạt động” - bà Anh nói. Cũng theo bà Anh, bà Hiền là y sĩ làm việc ở Trạm Y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và được tăng cường về Trung tâm Y tế huyện Văn Giang.





Bệnh nhi đang điều trị bệnh sùi mào gà tại BV Da liễu Trung ương. Ảnh: VTC

Sáng 19-7, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý KCB, cho biết Bộ đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Hưng Yên tạm đình chỉ công tác đối với bà Hiền tại Trạm Y tế xã Mỗ Sở. Đồng thời yêu cầu bà Hiền kiểm điểm và báo cáo trung thực về hoạt động KCB tại cơ sở ở huyện Khoái Châu. Theo tường trình của bà Hiền, bà có thực hiện khám, nong và rửa vệ sinh bao quy đầu cho một số trẻ nhưng không nắm được số tiền đã thu cũng như số lượng bệnh nhân do không ghi chép lại.

Theo BS Doanh, bệnh sùi mào gà do virus HPV gây nên và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Điều trị bệnh sùi mào gà đối với trẻ nhỏ khá khó khăn do trẻ chưa biết hợp tác điều trị, do vậy chủ yếu là bôi thuốc và điều trị tại chỗ. “Nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà thường là do tiếp xúc trực tiếp với virus hoặc có thể do đi chít hẹp bao quy đầu dùng chung dụng cụ không được vô khuẩn, lây từ cha mẹ sang con... Khi thấy trẻ có những vết phồng rộp hoặc bất thường ở cơ quan sinh dục, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám sớm” - BS Doanh khuyến cáo.