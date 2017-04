Thêm 37 học sinh ngộ độc vì ăn quả ngô đồng

(PLO)- Sau hai vụ ngộ độc quả ngô đồng ở TP Hà Tĩnh và thị xã Cửa Lò (Nghệ An), 37 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Quỳ Châu (huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An) lại ăn quả ngô đồng và bị ngộ độc. Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu các trường học rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc.