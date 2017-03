Thêm một ca tử vong do sốt xuất huyết ở người lớn

Ngày 10-8, BS Nguyễn Công Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn, xác nhận với PV Pháp Luật TP.HCM thông tin trên.

Giấy xuất viện do BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM cấp cho bà G. với chẩn đoán suy tạng nặng do sốt xuất huyết. Ảnh: TRẦN NGỌC



Chiều cùng ngày, PV có mặt tại đám tang bà NTG (43 tuổi, ở tổ 10, ấp 1, xã Đông Thạnh) tử vong do SXH. Ông T. (chồng bà G.) cho biết trước đó vợ có biểu hiện sốt nên được đưa tới phòng khám tư nhân chích thuốc. “Tuy nhiên, do sốt quá cao nên tôi đưa vợ vào BV Đa khoa khu vực Hóc Môn điều trị. Mặc dù BV này chăm sóc tích cực nhưng không hiệu quả nên vợ tôi được chuyển lên BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Tuy nhiên qua hôm sau (8-8), vợ tôi tử vong với chẩn đoán suy tạng nặng do SXH” - ông T. buồn bã.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn dựng bảng cảnh báo tại khu vực nhà bà G. Ảnh: TRẦN NGỌC



Theo ông Trương Văn Tầm (tổ trưởng tổ 10), hiện trong tổ vẫn còn một trường hợp mắc SXH (nam, 17 tuổi) đang điều trị tại BV Đa khoa khu vực Hóc Môn. “Tổ 10 hiện có 80 hộ với khoảng 450 nhân khẩu. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn tổ đã có 10 ca SXH, đa phần rơi vào độ tuổi 1-15. Trong đó có một ca tử vong là bà G. So với năm trước, tình hình SXH có chiều hướng tăng” - ông Tầm cho biết.