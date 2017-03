Thêm trường hợp mắc bệnh não mô cầu ở TP.HCM

Chiều 15-8, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Củ Chi, cung cấp thông tin trên cho Pháp Luật TP.HCM.

Trong khi đó, ông H (cha của bệnh nhân LTA, nam, 21 tuổi) cho biết A. đã qua cơn nguy kịch và hiện vẫn còn điều trị tại BV 175 (TP.HCM).

Trước đó, bệnh nhân A. sốt cao đột ngột từ 39 độ C đến 40 độ C, rét run, nhức mỏi. Bệnh nhân đã uống thuốc nhưng không giảm sốt. Sáng hôm sau, vẫn tiếp tục sốt cao từ 39 độ C đến 40 độ C, đau nhức nhiều vùng trán, buồn nôn và nôn vọt. Bệnh nhân cũng không có dấu hiệu xuất huyết da niêm, không tử ban. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị đau nhức hai chân và bẹn, không sợ ánh sáng, không yếu chi, không đau ngực, không ho, tiêu tiểu bình thường.

Sau đó không lâu, người nhà phát hiện đốm màu hồng xuất hiện rải rác ở bốn chi, ngực và bụng bệnh nhân. Khi chuyển bệnh nhân đến BV 175 (TP.HCM) thì các đốm nói trên chuyển sang màu tím và xuất hiện toàn thân. Bệnh nhân tiếp xúc được, đừ, cứng gáy… BS chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não do não mô cầu nhóm B.

Khai thác yếu tố dịch tễ, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận từ ngày 15 đến 19-7, bệnh nhân được nghỉ phép nên từ Củ Chi về thăm gia đình ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM) và hai người bạn. Tuy nhiên, ngành y tế không ghi nhận hiện tượng bất thường ở những người mà bệnh nhân đã tiếp xúc. Từ đầu năm 2016 đến nay, Sở Y tế TP.HCM cũng không ghi nhận bất kỳ ca viêm não-màng não ở khu vực phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng ngừa bệnh não mô cầu. Ảnh: TRẦN NGỌC



Sau khi A. mắc bệnh, ngành y tế nhanh chóng lập danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân và cho uống thuốc phòng nhiễm não mô cầu. Ngành y tế cũng hướng dẫn những người tiếp xúc với bệnh nhân tự theo dõi sức khỏe. Khi có dấu hiệu bất thường (sốt trên 38 độ C, đau đầu, rát họng, buồn nôn, nôn) thì đến BV khám và điều trị. Đồng thời báo cho Trạm Y tế phường Phạm Ngũ Lão và Trung tâm Y tế dự phòng quận 1.

Từ đầu năm 2016 đến nay, TP.HCM có hai trường hợp bị não mô cầu. Trong đó, trường hợp bé gái năm tháng tuổi đã tử vong.

Theo TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh viêm não, màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningtidis gây nên. Vi khuẩn não mô cầu có nhiều type và thường gặp nhất là type A, B và C. Ổ chứa vi khuẩn não mô cầu trong tự nhiên là ở người. Do vậy, nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn.

“Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Mọi người đều có cảm nhiễm với vi khuẩn não mô cầu. Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh cao nhất rơi vào nhóm tuổi trẻ và cũng ở nhóm tuổi này có số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất” – ông Phu cho biết.

Tại Việt Nam, bệnh viêm não, màng não do não mô cầu nhóm A lưu hành ở nhiều nơi. Trước kia có thể gây thành dịch, tuy nhiên hiện nay bệnh chỉ xuất hiện rải rác trong năm. Để phòng bệnh, cần chủ động tiêm phòng vaccine cho trẻ, ông Phu khuyến cáo.