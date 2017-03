Thiết kế máy bay đặc biệt chuyên chở bệnh nhân Ebola

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)





Cho tới nay, mới chỉ có Mỹ sở hữu những máy bay chuyên dụng như vậy.



Những máy bay nêu trên có thể sẵn sàng triển khai vào giữa tháng 11 tới, thời điểm những tình nguyện viên đầu tiên từ Đức bắt đầu tới các khu vực nhiễm Ebola ở Tây Phi.



Máy bay này có thể vận chuyển an toàn các bệnh nhân có nguy cơ phát tán cao virus Ebola.



Đảm nhận dự án đặc biệt này là hãng hàng không Lufthansa theo sự ủy nhiệm của Chính phủ liên bang Đức. Hiện cả quân đội liên bang cũng như lực lượng Hỗ trợ kỹ thuật Đức đều không có một máy bay nào như vậy để có thể đưa bệnh nhân nhiễm Ebola an toàn về Đức.



Hai máy bay phản lực duy nhất trên thế giới hiện nay có thể chuyên chở các bệnh nhân nhiễm Ebola là những máy bay đặc biệt loại Gulfstream G-III thuộc sở hữu của Công ty Phoenix Air (Mỹ).



Máy bay này có khu cách ly hoàn toàn bằng các lều nhựa và sẽ được tiêu hủy sau mỗi chuyến bay chở bệnh nhân.



Mỗi máy bay có giá khoảng 200.000 USD và những trường hợp đặc biệt có thể lên tới 1 triệu USD.



Phát biểu trên báo FAS của Đức cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can dự mạnh mẽ hơn vào cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola.



Ngoại trưởng Steinmeier cho rằng thế giới đã coi nhẹ dịch Ebola và có nguy cơ thất bại trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người này.



Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số người nhiễm Ebola trên thế giới đã tăng trên 9.200 người, trong đó bệnh nhân đa số ở ba quốc gia có dịch bệnh hoành hành mạnh nhất gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea.



Một số quốc gia khác cũng thông báo có bệnh nhân Ebola là Nigeria (20), Mỹ (3), Senegal và Tây Ban Nha mỗi nước một bệnh nhân.



Virus chết người đến nay đã cướp đi tính mạng của 4.555 người.



Theo các chuyên gia, số người lây nhiễm Ebola càng lớn thì nguy cơ dịch lan sang châu Âu càng mạnh. Chính phủ Đức cho rằng nguy cơ dịch lan tới Đức là "thấp," song với 16 sân bay quốc tế và 10 cảng biển, không ai có thể bác bỏ hoàn toàn việc có người nhiễm Ebola đi vào Đức./.