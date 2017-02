Thịt heo ở chợ Bình Điền có an toàn không?

“Vấn đề đảm bảo nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm là trách nhiệm. Bán hàng ra anh phải biết nguồn gốc hàng anh bán từ đâu. Nếu anh làm không tốt, Hội đồng sẽ đưa ra kiến nghị với UBND TP ban hành nghị quyết rõ ràng. Đảm bảo nguồn gốc, an toàn thực phẩm là trách nhiệm. Mình là công ty nhà nước không lý gì mà mình không gương mẫu, đi đầu trong vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).”

Đó là khẳng định của bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP.HCM, trong chuyến khảo sát và làm việc với chợ Bình Điền (Bình Chánh) vào tối 17-2.



Bà Thi Thị Tuyết Nhung cùng đoàn trực tiếp xuống khảo sát các gian hàng thủy hải sản. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Buổi làm việc nằm trong chuỗi hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSTP của HĐND TP do bà Thi Thị Tuyết Nhung làm trưởng đoàn.



Theo báo cáo, với mặt hàng thịt gia súc gia cầm, công ty hướng dẫn và giám sát công tác tiêu độc khử trùng do Hợp tác xã Phú Sơn thực hiện 4 lần/tháng. Phối hợp tổ chức lấy 16 mẫu thịt heo kiểm tra chất cấm sabutamol với kết quả âm tính, đạt chất lượng. Phối hợp kiểm tra ngoại quan và cảm quan sản phẩm động vật nhập vào chợ như kiểm tra giấy kiểm dịch, dấu niêm phong của lô hàng từ nơi giết mổ về chợ, kiểm tra chất lượng sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển. Trường hợp vi phạm, thú y lập biên bản vi phạm, và tiêu hủy lô hàng theo quy định.

Nhiều câu hỏi lần lượt được nêu ra, trong đó tập trung chủ yếu vào vấn đề xác minh nguồn gốc hàng hóa ở chợ đầu mối Bình Điền.

Việc chứng minh nguồn gốc hàng hóa, có sạp có hóa đơn có sạp chỉ có miếng giấy viết tay. Vậy nếu xảy ra sơ suất, việc truy xuất nguồn gốc hàng làm thế nào? Hàng tỉnh về được xác định nguồn gốc như thế nào? Hai năm 2015-2016 tỷ lệ kiểm tra, kiểm soát hàng hóa là bao nhiêu? Với các thương lái vi phạm, công ty nói xử lý nghiêm là xử lý thế nào? Một đêm như vậy có bao nhiêu cán bộ của ba chi cục để kiểm tra hàng hóa về?...



Ông Nguyễn Văn Khánh khoe những con cá trê còn tươi rói vừa từ Cần Thơ về. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đại diện lãnh đạo công ty và các ban ngành tại chợ Bình Điền lần lượt trả lời. Cụ thể, trong năm 2016, riêng Bình Điền đã xử lý 243 trường hợp với số tiền hơn 522 triệu. Đặc thù của chợ Bình Điền là 87% hàng động vật từ tỉnh đưa về, số còn lại xuất xứ từ TP.HCM. Trong năm 2016, Bình Điền xử lý 105 trường hợp heo bơm nước. Số lượng nhân viên thú ý ở Bình Điền là 16 người, mỗi đêm có khoảng 10 người thường xuyên túc trực thay ca kiểm tra nguồn gốc.

Ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân nhấn mạnh: “Trách nhiệm trong năm 2017 phải nói với người dân: hễ hàng tôi bán ra chắc chắn tôi biết rõ nguồn gốc. Giống như mình đi vào nhà hàng, khách sạn 5 sao, mình ăn uống bị đau bụng thì khách sạn 5 sao đó phải chịu. Thứ hai, tôi đề xuất, phải tăng cường kiểm tra nhiều hơn, tỷ lệ test ngày càng nhiều hơn trước bối cảnh mà Quốc hội nói là báo động đỏ rồi!”

Ngay sau buổi làm việc, Đoàn đã trực tiếp xuống tận các sạp hàng thủy hải sản… tìm hiểu và trò chuyện cùng tiểu thương. Buổi làm việc kết thúc hơn 12h đêm.

Một số hình ảnh về buổi làm việc:



Ông Phạm Đức Hải, Phó chủ tịch HĐND TP: “Trách nhiệm trong năm 2017 phải nói với người dân: hễ hàng tôi bán ra chắc chắn tôi biết rõ nguồn gốc" . Ảnh: NGUYỄN TRÀ





Khu chợ thủy hải sản. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Ông Phạm Văn Hiền (trái) cùng các thàn viên trong gia đình đang làm cá thác lác. Nhà ông bán ở chợ Bình Điền đã 11 năm nay, ông bán từ 6h tối đến 6h sáng. Ảnh: NGUYỄN TRÀ