Thông tin nóng về đậu phụ chứa chất độc

Theo thông tin đăng tải trên website của Cục An toàn thực phẩm, Cục này vừa nhận được thông báo của Trung tâm An toàn thực phẩm Hồng Kông ngày 06/12, về việc dừng tiêu thụ lô sản phẩm đậu phụ khô tẩm tiêu đen đóng gói do Đài Loan xuất sang, sản phẩm này có chứa phẩm mầu không được dùng trong thực phẩm.





Hình minh họa

Cùng thời gian này, ngày 08/12/2014 Cục lại nhận được thông báo từ Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh về việc thu hồi lô hoa quả sấy khô của 2 Công ty Gima và Công ty Norfolk có chứa chất độc hại sulphurr dioxide mà không ghi trên nhãn, chất này có thể gây dị ứng đối với người tiêu dùng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã nhanh chóng rà soát tình hình, rà soát lại sản phẩm nhập khẩu từ trước tới nay vào Việt Nam.

Kết quả ban đầu cho thấy, từ năm 2012 tới nay, chưa có sản phẩm nào như thông báo ở trên được công bố và đăng ký tại Cục. Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục giữ liên lạc với Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của hai nước này, đồng thời bám sát tình hình để cập nhật thông tin nhằm kịp thời thông báo tới người tiêu dùng.