Thu giữ vỏ vaccine để làm rõ vụ bé 3 tháng tuổi tử vong sau tiêm

Chiều cùng ngày, ông Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết ngay sau khi bé Trường tử vong, Sở Y tế đã thành lập Đoàn kiểm tra về huyện Quế Phong kiểm tra công tác tiêm chủng và bảo quản vaccine.

"Trong số 29 trẻ ở xã Quang Phong được tiêm vaccine 5 trong 1 vào sáng 20-10 thì chỉ có bé Trường bị sốc phản vệ sau tiêm rồi tử vong, 28 bé còn lại sức khỏe bình thường. Đoàn công tác kiểm tra cho thấy quy trình tiêm và quá trình bảo quản vaccine là đúng quy định. Hiện chúng tôi đang tạm dừng tiêm vaccine cho trẻ ở khu vực huyện Quế Phong" - ông Long cho biết.



Trạm Y tế xã Quang Phong - nơi tiêm vaccine cho cháu bé Lô Tuấn Trường.

Theo ông Long, trước đây ở Nghệ An cũng có trường hợp trẻ tử vong sau tiêm vaccine (tháng 12-2012, có ba trẻ ở xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tử vong sau tiêm vaccine 5 trong 1) nhưng qua điều tra cho thấy các bé tử vong sau tiêm nhiều ngày và nguyên nhân không phải do vaccine. Đối với bé Trường tử vong ngay sau khi tiêm vaccine 5 trong 1 là hi hữu, lần đầu xảy ra.