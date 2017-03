Thu hồi hai loại sữa tắm có công thức không đúng như công bố

Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế vừa thông báo thu hồi hai sản phẩm mỹ phẩm là Baby Care Milk Bath có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 81870/13; sản phẩm Baby Care Baby Wash Head To Toe, có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 81871/13 (cả hai sản phẩm được Cục cấp ngày 22-10-2013). Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố. Hai sản phẩm này do Công ty AF Manufacturing Services SDN. BHD., (553187-K) (Malaysia) sản xuất, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc (quận 3, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường



Cục Quản lý Dược cũng đình chỉ lưu hành hai sản phẩm này trên toàn quốc, yêu cầu công ty Việt Úc gởi thông báo thu hồi đến những nơi phân phối, sử dụng và thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định, báo cáo về Cục, Sở Y tế TP.HCM trước ngày 1-8.

Theo ghi nhận trên thị trường, hai sản phẩm nói trên có bán ở các cửa hàng mỹ phẩm và các siêu thị.

Mới đây, Cục Quản lý Dược cũng đã đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 56 sản phẩm mỹ phẩm Mũ trôm sắc ngọc khang, Mũ trôm Tân Đại Dương do Công ty TNHH sản xuất thương mại Xuất nhập khẩu Tân Đại Dương (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Lý do thu hồi sản phẩm được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN).