Thu hồi khẩn cấp 2 dung dịch nhỏ mắt chứa chất cấm

Theo đó, dung dịch nhỏ mắt Zymar, do Công ty Allergan, Inc. (USA) đăng ký, nhà sản xuất là Allergan Sales, LLC (USA) và dung dịch nhỏ mắt Efticati do Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (TP.HCM) đăng ký,sản xuất, bị rút số đăng ký.

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty đăng ký, nhà sản xuất các thuốc trong danh mục thuốc bị rút số đăng ký phải phối hợp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối thuốc thực hiện việc thu hồi toàn bộ thuốc đã sản xuất (đối với thuốc trong nước), đã nhập khẩu vào Việt Nam (đối với thuốc nước ngoài) trước ngày Quyết định này có hiệu lực và báo cáo kết quả thu hồi theo đúng quy định hiện hành.

Theo Thái Hà/TPO