Thu hồi khẩn cấp thực phẩm chức năng giúp giảm cân của Mỹ

Trước đó, Cơ quan Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đã đưa ra cảnh báo về việc sản phẩm thực phẩm chức năng giúp giảm cân Super Fat Burner chứa sisbutramine và phenolphtalein. Sản phẩm này nhập khẩu từ Mỹ, được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cấp ngày 17-4-2013. Những thực phẩm bị thu hồi bao gồm Super fat burner viên nhộng, Maxi Gold viên nhộng và Esmeralda viên nang. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, thuốc chứa sisbutramine, phenolphthalein rất nguy hại đến sức khỏe. Sisbutramine ngoài việc làm tăng huyết áp, tăng nhịp đập của tim còn là một chất cực kỳ nguy hại khi tương tác với các loại thuốc khác. Vào năm 2010, thuốc có chứa sisbutramine đã bị loại khỏi thị trường Mỹ do liên quan đến tính an toàn của bệnh nhân tim mạch. Còn phenolphtalein giống như một loại thuốc tẩy xổ, có nguy cơ gây co thắt cơ, rối loạn dạ dày, ung thư. Sildenafil citrate lại là hoạt chất chỉ dùng điều trị rối loạn cương, dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

NGỌC BẢO