Thu hồi thuốc nhỏ mắt Dexacol vì không đảm bảo chất lượng

Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu đình chỉ và thu hồi thuốc viên nén phân tán Doxferxime 200 DT (Cefpodoxime Proxetil Tablets USP 200Mg), số lô VN9143, hạn dùng 8/2/2016, số đăng ký VN-10902-10 do Công ty Elegant Drugs Pvt., Ltd (Ấn Độ) sản xuất, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 Hà Nội nhập khẩu. Nguyên nhân là do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Ngoài ra cũng đình chỉ và thu hồi thuốc dung dịch nhỏ mắt Dexacol 5ml, số lô 074141, ngày sản xuất 2/10/2014, hạn dùng 2/4/2016, số đăng ký VN-16492-12 do Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2 sản xuất, mẫu lấy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Bình Trang (quầy 324, tầng 3, tòa nhà 24T1-Hapulico). Nguyên nhân là do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Cloramphenicol.

Sở Y tế yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược phẩm Trung ương 2 Hà Nội, Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Bình Trang thực hiện thu hồi, gửi báo cáo thu hồi tới tất cả các cơ sở mua thuốc, yêu cầu các cơ sở tiếp tục thông báo và thực hiện thu hồi để khẩn trương thu hồi triệt để các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Các đơn vị trong ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Phòng y tế các quận, huyện gửi thông báo đến các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, các nhà thuốc trên địa bàn đồng thời tiến hành kiểm tra việc đình chỉ lưu hành các thuốc không đạt tiêu chuẩn nói trên.

Thanh tra Sở Y tế phối hợp cùng với các phòng chức năng của Sở Y tế và một số bộ phận liên quan để kiểm tra, giám sát việc thu hồi, báo cáo thu hồi và xử lý thuốc thu hồi./.

Theo TUYẾT MAI (TTXVN/VIETNAM+)