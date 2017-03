Thực hư tính độc hại của chảo chống dính

Politetra floetilen chỉ chứa 2 nguyên tố C và F nên liên kết với nhau rất bền chắc. Khi cho Teflon vào axit vô cơ hay axit H2SO4 đậm đặc, nước cường thủy (hỗn hợp HCl và HNO3 đặc), vào dung dịch kiềm đun sôi thì Teflon không hề biến chất.

Dùng Teflon tráng lên đáy chảo khi đun với nước sôi không xảy ra bất kỳ tác dụng nào. Với các loại dầu ăn, muối, giấm,… cũng không xảy ra hiện tượng gì. Cho dù không cho dầu mỡ mà trực tiếp rán cá, trứng trong chảo cũng không xảy ra phản ứng nào.

Ngoài ra, liên kết này còn tạo ra sức căng trên bề mặt nồi, chảo. Chính sức căng này làm cho dầu mỡ, thực phẩm không bị bám dính vào bề mặt nồi, chảo, dễ dàng chùi rửa, tiết kiệm thời gian, hạn chế lượng dầu mỡ khi chế biến thức ăn.

TS Quân cho hay, PTFE hay Teflon về bản chất là một chất trơn, không gây phản ứng nhiều với cơ thể con người.









PTFE, hay Teflon trong chảo chống dinh về bản chất là một chất trơn, không gây phản ứng nhiều với cơ thể con người.



Teflon phân hủy ở nhiệt độ cao, trên 300-400 độ C, là chất hữu cơ bền nhất. Trong khi đó, nhiệt độ nấu ăn thông thường chỉ dao động trong khoảng 130-190 độ C, thường không vượt quá 250 độ C.

Tuy nhiên, phần độc hại chính là phần keo dính chất Teflon vào bề mặt kim loại. Phần keo này là chất dễ phân hủy bởi nhiệt, tạo ra các chất nguy hại cho con người khi ở nhiệt độ cao. Nếu dùng lâu dài, chất bám dính sẽ bong tróc ra, không liên kết được Teflon với bề mặt kim loại. Khi đó, không nên tiếp tục dùng.

Giáo sư Phạm Văn Khôi – Viện Hóa học Việt Nam cũng khẳng định Teflon là một hợp chất khó hấp thu, kể cả khi đã đi vào cơ thể con người, chúng cũng tự đào thải ra. Do đó, không cần lo lắng về khả năng Teflon tích tụ và gây bệnh trong cơ thể người.



Theo GS Khôi, một số Teflon còn được sử dụng trong các máy móc công nghiệp khác. Những loại này không thích hợp dùng trong thực phẩm. Nhà sản xuất phải biết lựa chọn loại Teflon nào được phép sử dụng và an toàn cho người sử dụng. Còn với người tiêu dùng, để đảm bảo mua được nồi chảo chống dính an toàn, chất lượng, nên lưu ý chọn lựa các thương hiệu uy tín, có lịch sử lâu năm và có đầy đủ thông tin về nhãn hiệu, tránh bị nhập nhèm không rõ xuất xứ của lớp phủ chống dính.

Vẫn theo GS Khôi, đến thời điểm hiện tại, trên thế giới vẫn chưa có một cảnh báo về việc nên ngừng sử dụng các loại chảo chống dính sử dụng hợp chất PTFE.

Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đều khẳng định không cần gắn nhãn cảnh báo lên chảo chống dính, cũng như không cần thiết phải ngăn chặn sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Cẩn thận với các sản phẩm chống dính giả

Trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều loại chảo chống dính với nhiều mẫu mã và chất lượng khác nhau. Các chuyên gia cho biết, tùy theo chất bám dính và màng tráng phun được sử dụng trên các nồi, xoong, chảo mà các sản phẩm có giá thành khác nhau. Loại tráng phun tốt hơn, ít nguy hại hơn, giá thành cao hơn và ngược lại.

Tuy nhiên, cũng có những loại chảo chỉ được tráng một lớp sơn mỏng chịu nhiệt sơ sài trên bề mặt kim loại. Thoạt nhìn, chúng không khác nhiều so với các loại chảo chống dính chính hãng, nhưng khi sử dụng sẽ khác. Khi nấu ở nhiệt độ cao, lớp khói độc thoát ra từ loại chảo này sẽ gây hại cho sức khỏe với các biểu hiện như tức ngực, khó thở, nếu dùng thường xuyên.