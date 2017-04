Thực hư về tác hại của thực phẩm biến đổi gen

Phải dán nhãn để người dân lựa chọn Theo Thông tư liên tịch 45/2015 của Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT, từ 8-1-2016, thực phẩm GMO được đóng gói sẵn bắt buộc phải dán nhãn bằng tiếng Việt có ghi rõ “biến đổi gen”. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được quy định chặt chẽ bởi việc ghi nhãn chỉ áp dụng đối với sản phẩm đóng gói sẵn, còn thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến nhưng không bao gói không phải tuân thủ. “Cho dù thực phẩm GMO an toàn nhưng chúng tôi vẫn muốn mình được quyền lựa chọn, quyết định có ăn hay không. Quy định đã có thì phải dán tem cho rõ ràng” - chị Lê Thanh Thủy, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, nêu ý kiến. Luật gia Phan Thị Việt Thu, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM, cho rằng quy định ghi nhãn “biến đổi gen” đã có hơn một năm nay nhưng thực tế chưa thấy có sản phẩm được ghi nhãn với cụm từ này. Cơ quan quản lý cần kiểm tra, rà soát và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định. Bà Thu cũng xác nhận hiện không có quy định ghi nhãn với nông sản GMO được bán trực tiếp, không bao gói. Nông dân mua giống có biến đổi gen hay không cũng không biết, cứ trồng xong, thu hoạch rồi đem bán. Do vậy, người mua cũng không có thông tin gì để lựa chọn. _______________________________ Năm 2013, tạp chí Food and Chemical Toxicology đã rút lại một bài báo với nội dung bắp biến đổi gen và thuốc diệt cỏ Roundup là nguyên nhân gây ung thư và chết non trên mô hình chuột. Tổng biên tập của tạp chí nói rằng nghiên cứu này sử dụng quá ít chuột thí nghiệm và giống chuột được sử dụng này lại rất nhạy cảm với bệnh ung thư.