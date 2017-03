Thực phẩm bẩn tung hoành

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bình Dương ngày 23-3 cho biết đoàn giám sát yêu cầu quản lý các chợ thu hồi và tiêu hủy toàn bộ thực phẩm không an toàn trước sự chứng kiến của đoàn giám sát.

Từ ngày 20-1 đến 6-2, Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường của tỉnh tổ chức giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương bằng phương pháp test nhanh.

“Dính” hàn the, thuốc bảo vệ thực vật

Kết quả cho thấy trong 197 mẫu của 20 loại thực phẩm được sử dụng hằng ngày như chả, mì sợi, thịt, bò viên, cá viên, tàu hủ ky…, có tới 40 mẫu nhiễm hàn the, chiếm hơn 20%.

Đáng chú ý là mì sợi vàng (thực phẩm được sử dụng nhiều trong bữa ăn sáng, làm mì xào giòn…) bị nhiễm hàn the nhiều nhất. Test nhanh 41 mẫu mì sợi vàng, cơ quan chức năng phát hiện 25 mẫu “dính” hàn the, chiếm tỉ lệ 61%. Kế đến là chả lá 25% mẫu có hàn the, chả chay hơn 22%, chả lụa gần 16%, chả cá gần 11%, chả quế gần 4%.

Nhiều chả lụa kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị “dính” hàn the. Ảnh: TRẦN NGỌC

Kết quả còn ghi nhận trong 67 mẫu rau, củ quả thì có bảy mẫu dương tính với hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), chiếm gần 11%. Trong đó, rau diếp cá chứa dư lượng hóa chất BVTV cao nhất, chiếm 40% số mẫu. Tiếp theo bắp cải chiếm gần 17%, cà chua chiếm gần 17%, dưa leo chiếm 10%. Điều đáng lo ngại là bắp cải, cà chua, dưa leo hầu như là những thực phẩm phổ biến có mặt trên bàn ăn hằng ngày.

Kết quả test nhanh còn cho thấy trong sáu mẫu khô cá chỉ vàng có một mẫu dương tính với phẩm màu.

Thu hồi, tiêu hủy toàn bộ

Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương cho biết ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, đoàn giám sát đã yêu cầu chính quyền địa phương cùng ban quản lý các chợ tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ thực phẩm không an toàn trước sự chứng kiến của đoàn giám sát.

Chi cục cũng kiến nghị các phòng y tế, trung tâm y tế huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có khả năng sử dụng hàn the. Trong đó đặc biệt chú ý đến mì sợi vàng, chả lá, chả chay, chả lụa. Bên cạnh đó, trung tâm y tế các huyện đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm an toàn, đặc biệt tẩy chay thực phẩm có hàn the và hóa chất BVTV.

Ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe

Một chuyên gia của Chi cục BVTV TP.HCM cho biết các loại thuốc BVTV luôn có độc tính cao. Trong quá trình phun xịt, một lượng thuốc ngấm vào trong thân cây, quả hoặc dính và bám chặt trên lá, quả. Sử dụng các loại rau, củ quả này có thể bị ngộ độc tức thời, thậm chí gây tử vong. Nếu nhiễm độc nhẹ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Trong khi đó, TS Phan Thế Đồng, nguyên Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết hàn the là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Hàn the trở thành chất không màu, không mùi khi hòa tan với nước và dùng trong thực phẩm nên không thể phát hiện. Khi vào cơ thể, hàn the sẽ tích tụ ở gan và khó bị đào thải, gây ảnh hưởng chức năng hoạt động của thận, gan, suy nhược cơ thể… “Riêng phẩm màu có hai loại, tự nhiên và tổng hợp. Phẩm màu tổng hợp trong thực phẩm có nguy cơ gây ung thư, độc tính trên gien, độc tính thần kinh” - TS Đồng cho biết thêm.