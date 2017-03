Thực phẩm chứa phẩm màu gây ung thư không có ở VN

Bốn sản phẩm nói trên bao gồm: Mai Jien Bean Cake - Black Pepper Flavobags; S.F Vegetarian Mushroom & Fried Minced Pork; S.F Vegetarian Mushroom with Dried Turnip và S.F Vegerarian Mushroom & Bamboo Shoot Paste (tàu hủ ky, đồ chay giả mặn - PV).

Trước đó, Cục ATTP nhận được cảnh báo từ Trung tâm ATTP Hong Kong về việc dừng tiêu thụ bốn loại thực phẩm của Công ty Mia Chung Co., Ltd (Đài Loan) do có chứa phẩm màu Dimethyl Yellow. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Phan Thế Đồng, nguyên Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết Dimethyl Yellow là một loại thuốc thử phẩm màu chỉ được dùng trong phòng thí nghiệm hóa học, cấm sử dụng trong thực phẩm. “Dimethyl Yellow tiếp xúc với da tay sẽ gây lở loét, nổi mẩn đỏ. Thí nghiệm trên chuột cho thấy có nguy cơ gây ung thư gan” - TS Đồng cho biết.