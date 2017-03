Việc làm trên diễn ra tại nhà của một thầy lang có địa chỉ thuộc phường Hưng Bình (TP Vinh, Nghệ An). Theo đó, vị thầy lang này đã tự ý đi in tấm biển quảng cáo to tướng đặt ngay trên tường rào nhà mình với dòng chữ “thuốc gia truyền đẻ con trai”, có ghi cả số điện thoại liên lạc đàng hoàng. Số điện thoại trên biển quảng cáo này là 0383.595...

Tấm biển quảng cáo thuốc gia truyền đẻ con trai đã làm không ít người nghi ngờ.

Theo quan sát của PV, mặc dù có biển quảng cáo hẳn hoi những số lượng khách đến thăm khám không rầm rộ, tuy nhiên theo tìm hiểu thì số lượng khách hàng đến xin thuốc từ vị thầy lang này cũng phải trên dưới 10 bệnh nhân/ngày.

Được biết, Bộ Y tế đã có quy định cấm quảng cáo bằng mọi hình thức thuốc làm thay đổi giới tính và khám, bắt mạch xác định giới tính thai nhi. Trước việc thầy lang này tự ý treo biển quảng cáo và ngang nhiên bốc thuốc gia truyền đẻ con trai đã khiến cho dư luận không khỏi băn khoăn.

Theo Xế Ngự (Dân trí)