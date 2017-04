Tiếc vài ngàn mua cục cao su, vào BV tốn gấp nhiều lần

Sáng 12-4, BS Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình BV Nhân dân 115 TP.HCM cho biết thông tin trên.

Trước đó, ông T.V.H (36 tuổi, ở TP.HCM) được đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng gót chân phải bị thanh sắt đâm xuyên. Ông H cho biết cục cao su bọc ngoài thanh gác chân xe máy của ông đã bị rớt mất. Măc dù cục cao su không tới 10.000 đồng, nhưng vì tiếc tiền nên ông không mua để gắn lại.

Các bác sĩ đang phẫu thuật chân cho ông H. Ảnh: HỮU TÂM



Trong lần đi công chuyện, do không may quẹt phải xe khác nên ông H. té xuống đường và bị xe của mình đè lên, đồng thời bị thanh gác chân bằng sắt đâm xuyên gót chân phải. Do sợ đau, ông H không dám rút gót chân khỏi thanh sắt mà phải nhờ những người chung quanh dùng dụng cụ cắt rời thanh sắt khỏi xe rồi đưa ông vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy thanh sắt khỏi gót chân ông H, đồng thời xử lý vết thương. “Nếu ông H mua cục cao su gắn vô thanh gác chân sớm thì có lẽ đã không xảy ra tình huống này. Bị thương như vầy vừa đau đớn, vừa phải tốn nhiều tiền chữa trị” – BS Tâm nói.