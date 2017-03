Tiêm ngừa lao sai chỗ, bị biến chứng gì?

Có thể bị áp xe và phản ứng nhiễm độc Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn (TP.HCM), cho biết trong “Hướng dẫn tiêm an toàn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”, Bộ Y tế quy định rất rõ: Vaccine ngừa lao (BCG) tiêm trong da phía trên cánh tay trái; viêm gan B tiêm bắp mặt ngoài giữa đùi; Quinvaxem (5 trong 1) tiêm 1/3 mặt ngoài đùi; sởi và viêm não Nhật Bản B tiêm dưới da phía trên cánh tay. Tiêm sai vị trí tức tiêm không an toàn, có thể gây các biến chứng khác như áp xe và phản ứng nhiễm độc. Tùy vào cơ địa của từng trẻ sơ sinh, nếu tiêm vaccine ngừa lao sai vị trí có thể gây biến chứng nên cần phải theo dõi sát sao. Ngoài ra, trẻ dưới một tuổi nếu tiêm vaccine lao sai vị trí thì tác dụng thuốc không cao. Do vậy, phải tiêm lại mũi khác đúng vị trí. Sau khi sự cố xảy ra, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM đã yêu cầu BV Đa khoa khu vực Thủ Đức tạm ngưng hoạt động tiêm chủng tại khoa Sản. Trung tâm cho biết cũng sẽ điều tra toàn bộ quy trình tiêm chủng tại BV này và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế TP.HCM. BS NGUYỄN TRÍ DŨNG, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM