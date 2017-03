Tiêm ngừa sởi-rubella cho 23 triệu trẻ

Các phụ huynh cần cho trẻ ăn no trước khi tiêm chủng. Chủ động thông báo với cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con mình như trẻ đang mắc bệnh gì, đang điều trị thuốc nào, có dị tật bẩm sinh, tiền sử sinh non, tiền sử dị ứng... Sau tiêm, cho trẻ ở lại khoảng 30 phút tại điểm tiêm chủng để được cán bộ y tế theo dõi và kịp thời xử trí nếu có những phản ứng bất thường. Tiếp tục theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ sau tiêm chủng. Nếu trẻ sốt, cần theo dõi sát, có thể dùng thuốc hạ sốt cho trẻ theo sự chỉ dẫn của cán bộ y tế. Không được đắp bất cứ thứ gì lên vị trí tiêm. Cần đưa ngay trẻ tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu trẻ có các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng như sốt cao (>39oC), co giật, khó thở, tím tái, phát ban... PGS-TS TRẦN Đắc Phu,

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế Lần đầu tiên một chiến dịch tiêm vaccine có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được thực hiện trên 23 triệu trẻ 1-14 tuổi khắp cả nước. Vì tính chất quan trọng của chiến dịch, ngày 17-9, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị cho Bộ Y tế và UBND các tỉnh, TP phải chuẩn bị mọi điều kiện để bảo đảm an toàn cho mọi trẻ em tiêm vaccine.