Tiền Giang xác nhận trẻ sơ sinh tử vong trước khi đến bệnh viện

Liên quan đến vụ một trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, ông Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang vừa ký báo cáo giải trình với Tỉnh ủy- UBND tỉnh cho rằng, nguyên nhân là do trẻ đã tử vong trước khi đến bệnh viện sinh. Riêng sản phụ đang được bệnh viện Từ Dũ TP HCM điều trị là do bị xuất huyết nội do vỡ mặt sau tử cung, diễn biến nhanh, phức tạp, khó phát hiện. Hiện tại, bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch.

Chị Nguyễn Thị Yến Linh được chuyển lên bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Lao động)

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/2, gia đình đưa chị Nguyễn Thị Yến Linh, 30 tuổi, trú tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chuyển dạ đến bệnh viện Phụ sản tỉnh để sinh con.

Đến gần 16h ngày hôm sau, khi sinh hút ra thì bé trai nặng 3,3 kg đã tử vong. Riêng chị Nguyễn Thị Yến Linh bị xuất huyết nội do vỡ tử cung phải phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh nhân này diễn biến phức tạp phải chuyển bệnh viện Từ Dũ. Phía gia đình sản phụ này cho rằng, bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tắc trách, yếu chuyên môn dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ vụ việc trên. Thi thể trẻ sơ sinh đã được cơ quan giám định Pháp y tỉnh Tiền Giang giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong. Ban Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tạm đình chỉ công tác của kíp trực để xảy ra vụ trẻ sơ sinh bị tử vong./.