Tiếp nhận thêm bé gần 7 tháng tuổi bị sùi mào gà

Trong đó có trường hợp mới 6,5 tháng tuổi và cả hai bệnh nhi đều cần phải gây mê để đốt laze các nốt sùi.

Theo một bác sĩ BV Da liễu Trung ương, những trường hợp này khó khăn trong điều trị hơn so với trẻ lớn do buộc phải gây mê. Do đó phía bệnh viện đang phối hợp với BV Nhi Trung ương để tìm phương án phẫu thuật an toàn.

Liên quan đến sự việc hàng loạt bé trai bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu ở tỉnh Hưng Yên, ngày 17-7, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của bà Hoàng Thị Hiền (người đã thực hiện cắt bao quy đầu cho nhiều bé trai). Theo đó, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên yêu cầu bà Hiền phải có mặt tại Sở vào chiều 18-7 để giải quyết vụ việc. Sở cũng giao Trạm Y tế xã Dạ Trạch phối hợp cùng Phòng Y tế huyện Khoái Châu kiểm tra, giám sát cơ sở khám chữa bệnh của bà Hiền ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Tuy nhiên, theo các PV y tế đang có mặt tại Hưng Yên, đến 14 giờ 30 bà đã không có mặt tại Sở Y tế theo như triệu tập.

Cũng theo biên bản của Sở Y tế, qua kiểm tra Sở phát hiện phòng khám của bà Hiền không có giấy phép hoạt động, không có biển hiệu. Bà Hiền là y sĩ làm việc ở Trạm Y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang và được tăng cường về Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Trong buổi kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên ngày 17-7, bà Hiền không có mặt.

Trước đó, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương, cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 1-5 đến 15-7, bệnh viện đã khám và điều trị cho khoảng 59 trường hợp trẻ mắc bệnh sùi mào gà. Riêng ở tỉnh Hưng Yên đã có 39 bệnh nhi, 37 em trong số đó ở huyện Khoái Châu, hầu hết dưới 15 tuổi.

Ngày 13-7, BV Da liễu Trung ương đã có công văn khẩn gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) báo cáo về tình trạng mắc bệnh sùi mào gà ở trẻ nhỏ tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Nội dung báo cáo nêu rõ nghi ngờ bước đầu nguyên nhân mắc bệnh của trẻ có thể liên quan đến cắt bao quy đầu tại địa phương. Chiều 17-7, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đã có công văn chỉ đạo xử lý vụ việc này.

Hẹp bao quy đầu khá phổ biến ở trẻ em nhưng nhiều phụ huynh không biết phải làm gì để khắc phục tình trạng này. Không ít người nghe theo chỉ dẫn của bạn bè đã vội vàng đưa các em nhỏ, thậm chí là mới vài tháng tuổi, đi nong bao quy đầu. Sau khi nong, nhiều bé đau đớn, khóc thét mỗi lần đi tiểu. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyên không nên đưa bé đi nong bao quy đầu quá sớm.