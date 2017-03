Tiếp viên hàng không chết không rõ nguyên nhân

BV Thống Nhất phải có câu trả lời rõ ràng Ngày 24-2, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi BV Thống Nhất đề nghị giám đốc BV này “khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xác minh nguyên nhân dẫn tới tử vong; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tham gia trong quá trình chẩn đoán, điều trị cho người bệnh Dương Châu Toàn”. Văn bản của Cục yêu cầu BV xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm) và “công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan báo chí”. Văn bản do Cục trưởng Lương Ngọc Khuê ký cũng yêu cầu BV Thống Nhất báo cáo kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 4-3-2016 để Cục tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho rằng trong trường hợp này hội đồng chuyên môn BV Thống Nhất phải họp và có câu trả lời rõ ràng. BV phải kiểm điểm nghiêm túc và công khai các vấn đề đã triển khai rằng cái gì đúng, cái gì chưa đúng, cái nào là bất khả kháng cần các nhà khoa học tiếp tục giải thích. Ít nhất là do sốc hay không tiên lượng được thì cũng phải nêu rõ. Đ.MINH - D.TÍNH Tiêu điểm Y khoa là một ngành khoa học mà cho đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn. Có rất nhiều hiện tượng xảy ra nằm ngoài tầm hiểu biết của khoa học hiện thời. Cho nên việc BV Thống Nhất chưa tìm được nguyên nhân xảy ra cơn co giật, mặc dù đã tổ chức hội chẩn với những chuyên gia về các lĩnh vực liên quan ở TP, là điều có thể hiểu được đối với những người trong ngành y. Cơn co giật của Toàn xảy ra sau khi chích thuốc Mobic hơn hai giờ, sau khi dùng các thuốc khác hơn bốn giờ. Rất ít khả năng cơn co giật này là do thuốc gây ra. Ngoài ra, theo như biểu hiện được mô tả lại, cơn gồng cứng rồi co giật, mạch chậm, huyết áp tụt… rồi ngưng tim là biểu hiện kết hợp giữa những dấu hiệu của nhiều loại nguyên nhân khác nhau. Rất khó giải thích theo bất cứ hướng nào. BS VÕ XUÂN SƠN, Phòng khám quốc tế EXSON