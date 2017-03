Tiêu hủy sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn của Triều Tiên

Sản phẩm này do CHDCND Triều Tiên sản xuất, Công ty TNHH Thương mại Mannyon Việt Nam nhập khẩu, đã được Cục An toàn thực phẩm cấp số xác nhận công bố an toàn thực phẩm. Theo báo cáo của công ty trên, sản phẩm này được nhập vào Việt Nam vào tháng 6-2014 với số lượng 30 hộp để giới thiệu sản phẩm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó kết quả kiểm nghiệm sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho thấy sản phẩm chứa hàm lượng asen và thủy ngân vượt ngưỡng hàng ngàn lần mức cho phép đối với cơ thể, gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng. Trong thành phần thực phẩm chức năng An cung ngưu hoàng hoàn còn có thành phần hùng hoàng, thần sa, chu sa và dạ hương…, đây đều là các dược liệu độc.

H.HÀ - T.NGỌC