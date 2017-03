Tiêu hủy thực phẩm chức năng An cung ngưu hoàng hoàn

Sản phẩm thực phẩm chức năng Angunguhwanghwan do Triều Tiên sản xuất, Công ty TNHH thương mại Mannyon Việt Nam nhập khẩu đã được Cục An toàn thực phẩm cấp số xác nhận công bố an toàn thực phẩm.

Sản phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn chứa hàm lượng kim loại độc vượt ngưỡng hàng ngàn lần mức cho phép.

Theo báo cáo của Công ty, thực phẩm chức năng này được nhập vào Việt Nam vào tháng 6-2014 với số lượng 30 hộp để giới thiệu sản phẩm.

Như Pháp luật TP.HCM phản ánh, trước đó kết quả kiểm nghiệm sản phẩm An cung ngưu Hoàng Hoàn do Viện kiểm nghiệm thuốc trung ương đã tiến hành lấy mẫu cho thấy sản phẩm chứa hàm lượng asen và thủy ngân vượt ngưỡng hàng ngàn lần mức cho phép đối với cơ thể, gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng.

Trong thực phẩm chức năng An cung ngưu Hoàng Hoàn còn có các thành phần như hùng hoàng, thần sa, chu sa và dạ hương… đều là các dược liệu độc. Theo quy định của Bộ Y tế, các dược liệu có độc tính dùng làm thuốc phải được sử dụng, kiểm soát chặt chẽ về liều dùng, đối tượng dùng,… và phải có sự giám sát của bác sĩ Đông y.

Hiện nay, thực phẩm chức năng An cung ngưu hoàng hoàn được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ trong điều trị bệnh tai biến, phục hồi sau tai biến, xuất huyết não, nghẽn mạch máu não, rối loạn tuần hoàn não với giá bán dao động quanh mức 3,5 triệu đồng/ hộp.