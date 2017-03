Tin “lang vườn”, một bệnh nhi nguy kịch

Bé QM đang được các y, bác sĩ khoa Nhi, BV Đa khoa tỉnh Tiền Giang tích cực chăm sóc, điều trị.

Bé QM là con gái chị NQNg, ngụ ấp Hạ, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. Ngày 7-3, do thấy bé bị ho, hơi thở khò khè, người thân của bé đã rước bà Nguyễn Thị Nhỏ, 60 tuổi, ngụ ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh về trị bệnh. Bà Nhỏ hành nghề “gia truyền” cắt lể, rơ lưỡi cho trẻ em đã lâu. Cho rằng bé QM bị đẹn nhớt, bà đã dùng thuốc không rõ nguồn gốc để rơ lưỡi móc nhớt, đồng thời cắt bốn dấu trên bụng bé với lý do “để cho bé không bị vặn mình”. Tuy nhiên, khi bị bà Nhỏ cho tay vào miệng rơ lưỡi, móc nhớt thì bé QM khó thở, toàn thân tím tái. Gia đình đã đưa bé đến Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây cấp cứu. Do tình trạng của bé QM vượt quá khả năng cứu chữa nên Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây đã chuyển bé lên cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh.

BS Võ Hữu Đức, khoa Nhi, BV Đa khoa tỉnh, người trực tiếp điều trị bé QM, cho biết: “Khi chúng tôi tiếp nhận, bé bị suy hô hấp nặng, toàn thân tím ngắt, cơ giãn, lòng tử co nhỏ dưới 1 mm, đặc biệt trên bụng có bốn dấu cắt mới. Qua chẩn đoán, bé bị viêm phổi sơ sinh nặng nên chúng tôi đã sử dụng kháng sinh thế hệ mới để điều trị, đồng thời theo dõi ngộ độc. Rất may bé đã được cứu sống. Hiện tại bé vẫn chưa thể tự thở hoàn toàn được nên phải có hỗ trợ thở. Chi phí điều trị cho bé rất cao, khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày. Những trường hợp như vầy nếu không có phương tiện cấp cứu hiện đại và thuốc kháng sinh thế hệ mới kịp thời thì không thể cứu được”.

BS Đức cho biết thêm trung bình mỗi năm khoa Nhi BV Đa khoa tỉnh tiếp nhận 3-4 trường hợp bệnh nhi cấp cứu bị cắt lể. Gần đây có trường hợp bé ba tháng tuổi bị tiêu chảy nhưng bà nội của bé lại đưa đi cắt lể 20 dấu trên bụng. Khi đến bệnh viện, cháu bé này bị suy kiệt nặng phải truyền dịch và thở bằng máy. Điều đặc biệt là hầu hết các trường hợp cắt lể phải nhập viện đều ở Gò Công Tây.

Ông Đặng Công Núi, Phó Trưởng Công an xã Long Vĩnh, cho biết đã cùng ngành chức năng đến gặp bà Nhỏ xem xét tình hình và tiến hành xử lý vụ việc.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN