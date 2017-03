Tình dục không tăng nguy cơ đau tim

(PL)- Tình dục rất hiếm khi dẫn đến cơn đau tim, hầu hết bệnh nhân tim có thể có cuộc sống tình dục bình thường, theo nghiên cứu của Viện Dịch tễ học và Sinh trắc học thuộc ĐH Ulm (Đức) công bố trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu y khoa của 536 người tuổi 30-70 đã từng lên cơn đau tim để xác định mối liên quan giữa hoạt động tình dục với cơn đau tim của họ. Thực trạng hoạt động tình dục và bệnh tim của những người này trong một năm trước đó như sau: 14,9% không hề có hoạt động tình dục trong cả 12 tháng, 4,7% có hoạt động tình dục ít hơn một lần mỗi tháng, 25,4% hoạt động tình dục ít hơn một lần mỗi tuần, 55% hoạt động tình dục nhiều hơn một lần mỗi tuần trước khi xảy ra cơn đau tim. Chỉ 0,7% trong 536 người này có hoạt động tình dục trong vòng một giờ trước khi lên cơn đau tim, hơn 78% cho biết khoảng thời gian khi họ lên cơn đau tim và hoạt động tình dục gần nhất của họ ít nhất là 24 giờ. Theo GS Dietrich Rothenbacher, trưởng nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu cho thấy các bệnh nhân tim không cần quá lo lắng và có thể khôi phục hoạt động tình dục bình thường. Hiện chỉ có chưa tới 1/2 nam giới và chưa tới 1/3 phụ nữ có đầy đủ thông tin về hoạt động tình dục với rủi ro đau tim từ bác sĩ. Dù thế theo GS Dietrich Rothenbacher, các thuốc điều trị tim mạch có tác dụng phụ làm ảnh hưởng sự cương cứng và không ít bệnh nhân tim tìm tới thuốc trợ cương để giải quyết tác dụng phụ này mà không biết rằng thuốc trợ cương một khi kết hợp với thuốc điều trị bệnh tim có thể gây giảm áp lực máu dễ dẫn tới đau tim. ĐĂNG KHOA