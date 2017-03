Tọa đàm:“Ngăn ngừa cúm A/H5N1 trên yến và lợi ích sức khỏe của yến sào”

Thực tế cho thấy yến sào là thực phẩm bổ dưỡng, cải thiện tốt sức khỏe cho mọi độ tuổi. Tuy nhiên, trong thời điểm xảy dịch cúm A/H5N1 trên yến, người nuôi phải làm gì để yến và tổ yến không bị lây nhiễm? Liệu cúm A/H5N1 trên yến có lây sang người không? Yến sào chế biến ra sao để vừa bổ dưỡng, vừa đảm bảo vệ sinh thực phẩm?

Để làm sáng tỏ những vấn đề trên, Báo Pháp Luật TP.HCM mời bạn đọc theo dõi buổi tọa đàm với nội dung: “Ngăn ngừa cúm A/H5N1 trên yến và lợi ích sức khỏe của yến sào”



Khách mời tham gia giao lưu gồm:

- BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM.

- Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.

- Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha.

______________________

Hoàng Ngọc Mai - Nữ 36 tuổi

Nhà tôi có nuôi bồ câu và chim kiểng, BS cho tôi hỏi chim Yến bị nhiễm cúm A/H5N1 thì có nguy cơ lây nhiễm sang chim bồ câu, chim kiểng khác, thậm chí sang người không?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Đối với virus cúm gia cầm H5N1 có thể lây nhiễm cho các loài gia cầm, thủy cầm, chim hoang dã, chim cảnh và chim yến cũng không loại trừ. Đường truyền lây chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bệnh, lây lan qua tiếp xúc gián tiếp, khí dung,... Do đó, để bảo vệ cho đàn bồ câu, chim kiểng nuôi trong gia đình thì phải hạn chế khả năng tiếp xúc này, nếu có thể gia đình có thể liên hệ với cơ quan thú y để giám sát định kỳ. Đối với gia cầm bệnh, gia cầm chết, chim cảnh hoặc bồ câu chết bất thường phải khai báo cho cơ quan thú y. Tránh tiếp xúc, giết mổ, tiêu dùng sẽ có nguy cơ lây lan bệnh cho người.

BS Đỗ Ngọc Diệp (phải) cùng phóng viên trả lời câu hỏi của bạn đọc.



Yến - Nữ 49 tuổi



Chồng tôi 56 tuổi, bị yếu sinh lý gần 6 năm nay. Vậy tôi cho chồng thường xuyên ăn yến sào thì có cải thiện sinh lý không?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Mặc dù tổ yến là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng, trong thành phần có chứa một lượng nhỏ các vi chất như mangan, magie, kẽm có thể giúp hỗ trợ cải thiện chức năng các tế bào sinh dục. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh hiệu quả của tổ yến trong việc cải thiện chức năng sinh lý của nam giới.

Nguyễn Thuỷ Anh Thư - Nữ 29 tuổi

Xin cho tôi hỏi sự khác biệt giữa tổ yến nhà và tổ yến đảo?

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Tổ yến nhà và tổ yến đảo chủ yếu khác nhau về hình dạng. Sản phẩm thu hoạch ở đảo và trong nhà khác nhau nguyên nhân chỉ do địa hình yến làm tổ và cách thu hoạch. Về các thành phần dinh dưỡng thì hai loại tổ yến đều giống nhau. Nói yến nhà là yến nuôi, nhưng thực chất người nuôi chỉ tạo môi trường thuận lợi cho yến sinh sống và làm tổ mà thôi. Người nuôi không trực tiếp tham gia gì vào quá trình xây tổ cũng như tác động thành phần dinh dưỡng trong tổ yến.

Từ trái qua: Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha.





Nguyễn Minh Hào - Nam 23 tuổi

Ông Tuấn ơi, tôi thấy các cửa hàng bán yến sào mắc quá. Tôi muốn mua nhưng không đủ tiền. Có cách nào để hạ giá tiền yến sào không?

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Sản phẩm yến sào là thực phẩm đặc bịêt so với các thực phẩm khác. Các nhà sản xuất luôn cố gắng tuân thủ đúng quy trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm nên giá thành thường rất cao. Để có lựa chọn tốt nhất, bạn nên cân nhắc chọn lựa nhà cung cấp chuyên nghiệp từ khâu đầu đến khâu cuối để có được giá phù hợp khả năng. Đối với mặt hàng giá rẻ trên thị trường hiện nay thường không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Có một số mặt hàng xuất xứ từ Indonesia hoặc Malaysia. Đa phần các sản phẩm này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng. Yến sào của Vịêt Nam được đánh giá là tốt nhất trong các mặt hàng yến sào được các nước Đông nam Á công nhận.

Xuân Ngọc - Nam 33 tuổi

Gà, vịt, chim yến nhiểm cúm AH5n1 trong bao lâu nó sẽ chết?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

_ Thời gian nhiễm bệnh gây chết trên gà vịt, chim yến do virus cúm gia cầm còn tùy thuộc vào độc lực của virus gây bệnh. Tuy nhiên, thời gian thông thường như sau: + Đối với gà, thời gian nhiễm bệnh có triệu chứng và chết khoảng 1 đến 3 ngày, và tỉ lệ chết rất cao có thể đến 90 đến 100% tổng đàn. + Đối với vịt: điều nguy hiểm là trên vịt tỉ lệ tử vong thấp hơn so với gà, một số cá thể nhiễm virus cúm nhưng không thể hiện triệu chứng nhưng có thể lây truyền bệnh cho gia cầm, cho người. + Trên chim yến: Đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận chim yến nhiễm virus cúm gia cầm và tử vong. Tại ổ dịch cúm ở nhà yến Thanh Bình, Phan Rang, Tháp Chàm số yến bệnh chết khoảng 5.000 con. Tuy nhiên, đây chỉ là số chim yến tơ, chim yến còn non chết trong khu vực nhà nuôi. Thực tế chưa thống kê được số chim yến trưởng thành chết trong quá trình đi tìm thức ăn bên ngoài. Do Đây là chim hoang dã gây nuôi, do đó đến nay vẫn chưa có kết luận khoa học về thời gian nhiễm và nung bệnh, thể hiện triệu chứng bệnh trên chim yến đối với bệnh cúm gia cầm.



Toàn cảnh buổi giao lưu.



Nguyen Hoang Loc - Nam 54 tuổi

Chim yen nuoi trong nha voi chim yen song tu nhien tren cac dao o bien co "ban be" va "quan he" voi nhau khong? Neu co thi kha nang lay nhiem cum H5N1 ra sao? Tren the gioi, nhat la o cac nuoc nuoi nhieu chim yen da bao gio chim yen bi nhiem H5N1 chua? Neu co thi la nam nao?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Trên thế giới đến nay chưa có quốc gia nào công bố thông tin xảy ra bệnh cúm gia cầm trên chim yến, và đối với Việt Nam chúng ta đây cũng là trường hợp đầu tiên được ghi nhận. Về đặc tính sinh học, chim yến sống bầy đàn do đó có thể có sự tiếp xúc, nhập đàn lẫn nhau từ đó có khả năng lây nhiễm virus cúm gia cầm.

Trần Hoàng Quân - Nam 41 tuổi

Tôi muốn nuôi yến, ông Tuấn có thể tư vấn cho tôi cách xây nhà, cách dẫn dụ chim yến được không?

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Về quy trình xây dựng nhà nuôi và kỹ thụât nuôi hịên nay rất đơn giản. Vùng đất được phép xây rất rộng, trải từ Khánh Hòa tới Cà Mau. Nếu bạn có điều kiện có xây dựng và phát triển ngành nuôi chim yến. Về cơ bản, bạn cần chú ý những điểm sau: - Vùng đất phù hợp là vùng không được gây thịêt hại về môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. - Nhà cho yến phải được xây dựng đúng quy trình xây dựng cơ bản (giấy phép, bản vẽ chi tiết kỹ thuật, nhà tư vấn…) - Chọn thiết bị công nghệ cao, chuyên ngành nuôi chim yến. Chúng tôi có lớp hướng dẫn cho người nuôi yến miễn phí tại số 114 đường 3/2 Q10, TP.HCM, vào lúc 2h chiều thứ 5 hàng tuần. Bạn có thể đến để tìm hiểu thêm.

Mạnh Hùng - Nam 36 tuổi

Tôi ờ TP. HCM, tôi muốn tham quan nhà nuôi yến của ông Tuấn được không?

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Công ty Sài Gòn - Alpha có lớp tập huấn miễn phí cho người nuôi yến vào chiều thứ 5 hàng tuần và tổ chức tham quan nhà nuôi yến. Bạn có thể đến số 114 đường 3/2, Q10 để tìm hiểu và tham gia tham quan các quy trình nuôi yến.



Trong quy trình nuôi yến có phòng thanh trùng cơ thể người vào, cũng như diệt khuẩn trước khi vào và ra khỏi nhà nuôi chim yến. Quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh cho cả sản phẩm và người nuôi.



Hoàng thanh Trúc - Nam 53 tuổi

Đến hôm nay, Chi cục Thú y TP.HCM đã lấy tổng cộng bao nhiêu mẫu yến, phân, tổ yến... của các hộ nuôi để xét nghiệm? Có phát hiện điều bất thường không?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Tp. HCM đã thực hiện việc giám sát, lấy mẫu chim yến từ năm 2011 đến nay, với số lượng mẫu cụ thể như sau: năm 2011 là 8 mẫu, năm 2012 là 85 mẫu, từ đầu năm 2013 đến nay là 49 mẫu tại các quận huyện như Cần Giờ, Nhà Bè, Quận 7, Quận 2, Quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Tân Phú, Gò Vấp, Quận 6,... Kết quả đến nay chưa phát hiện mẫu dương tính với virus cúm gia cầm cũng như chưa ghi nhận trường hợp chim yến bệnh chết bất thường trên địa bàn Tp. HCM.

Thạch Thái Sơn - Nam 43 tuổi

Tôi là người dân không nuôi chim gì cả, nhưng khi phát hiện yến, bồ câu, chim kiểng... của người khác nuôi nhưng chết bất thường thì tôi báo cho ai? Tôi có thể báo trực tiếp cho Chi cục Thú y TP.HCM được không? Số điện thoại?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Bất cứ người dân nào khi phát hiện có hiện tượng chim yến, bồ câu, chim cảnh, gia cầm, thủy cầm chết bất thường có thể thông tin cho trạm thú y các quận huyện hoặc đường dây nóng của Chi cục Thú y Tp. HCM qua số điện thoại 08.39551361.



Ông HUỲNH TẤN PHÁT(Phải).







Nguyễn Thị Diệu Hiền - Nữ 41 tuổi

Tôi nghe nói VN không có vắc xin tiêm ngừa cúm A/H5N1 cho yến phải không? Nếu đúng vậy thì phải ngừa dịch cúm A/H5N1 trên yến bằng cách nào?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chưa có vaccin phòng bệnh cúm gia cầm H5N1 trên chim yến, và nếu có cũng không thể thực hiện tiêm phòng triệt để cho đàn yến được vì đây là chim hoang dã gây nuôi do đó chúng ta không thể bắt từng cá thể để tiêm phòng. Biện pháp phòng chống dịch trên chim yến hiện nay chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát đàn yến nuôi, phát hiện kịp thời các trường hợp chim yến bệnh, chết bất thường để xử lý kịp thời tránh lây lan sang các khu vực nhà yến khác và cộng đồng. Các cơ sở nuôi yến phải hợp tác với cơ quan thú y thực hiện lấy mẫu, giám sát định kỳ. Vế lâu dài cần thiết phải quy hoạch lại khu vực nuôi yến, tránh tự phát các nhà yến trong khu vực dân cư, đảm bảo khoảng cách giữa các nhà yến nhằm tránh thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra.

Hoàng Thi - Nữ 37 tuổi

Tôi có hai con nhỏ 11 tuổi và 4 tuổi. Tôi có thể cho các cháu uống nước yến đóng chai hàng ngày thì có được không? Độ tuổi nào là thích hợp nhất cho việc sử dụng sản phẩm yến?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Trên thị trường có nhiều loại nước yến trong thành phần có hàm lượng tổ yến khác nhau, một số sản phẩm còn bổ sung đường với hàm lượng khá cao. Chị có thể chọn nước yến đóng chai cho các cháu dùng hàng ngày nhưng cần cân nhắc để lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng và mục đích sử dụng. Trong trường hợp các cháu con chị thừa cân, hoặc béo phì không nên sử dụng loại nước yến có bổ sung đường. Không sử dụng nước yến có đường trước các bữa ăn chính vì có thể gây tăng đường huyết khiến cháu có cảm giác no bụng, ảnh hưởng đến bữa ăn chính. Khi mua nước yến đóng chai, chị nên chọn các loại nước yến đóng chai có hàm lượng tổ yến cao để cung cấp thêm dưỡng chất cho các cháu.

Tổ yến có thể sử dụng như một loại thực phẩm cho trẻ em và người lớn.



BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP (Phải).



Trần Thanh Trà - Nam 19 tuổi

Thưa Bác Sĩ, Yến sào có chữa được bệnh gì không, thưa Bác Sĩ?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Yến sào hay tổ yến là một loại thực phẩm, nhưng không phải là thuốc nên không có tác dụng chữa được bệnh.

Xuân Trường - Nam 47 tuổi

Yến sào của Sài Gòn-Anpha có đảm bảo chất lượng, không bị nhiễm cúm A/H5N1 không?

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Dựa trên cơ sở khoa học đã chứng minh, virus cúm A/H5N1 không thể tồn tại trên tế bào khô. Tổ yến là thành phần tế bào khô, do đó loại virus cúm này không thể tồn tại được trên tổ yến. Thêm vào đó, khi bạn sử dụng tổ yến đã qua quá trình làm sạch và nấu chín ở nhiệt độ 100 độ C nên mầm bệnh không thể tồn tại gây hại cho người.



Trong quy trình nuôi yến, của Sài Gòn - Alpha có phòng diệt khuẩn cho người và sản phẩm nên bạn có thể an tâm.



Trần thị Ngọc Lan - Nữ 55 tuổi

Kính gởi ông Nguyễn Hoàng Tuấn, chúng tôi rất muốn ăn tổ yến, nhưng nghe nói ăn nhiều sẽ làm cho mập vì quá bổ dưỡng, việc này có đúng không.

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Điều này không đúng.

Trong tổ yến, hàm lượng vitamin, axit amin cao, giúp cho sự phát triển trí não và đặc biệt không có chất béo. Sử dụng tổ yến thường xuyên giúp cơ thể duy trì sức khỏe, tăng sức đề kháng chứ không có tác dụng làm mập.





Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, (Trái).



Huỳnh văn Hải - Nam 45 tuổi

Qua báo chí, tôi thấy tổ chim yến có rất nhiều màu, trắng, vàng và cả màu đỏ sậm, tuy nhiên khi thành phẩm bán ra thị trường toàn màu trắng trông rất đẹp mắt. Như vậy nhà sản xuất có sử dụng chất tẩy trắng không? Nếu có thì nó có hại đến sức khỏe cho người tiêu dùng?

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Công ty Sài Gòn-Alpha có quy trình sản xuất và chế biến theo tiêu chuẩn HACCB và hệ thống quản lý chất lượng ISO. Do đó không dùng hóa chất tẩy rửa để xử lý yến. Màu trắng ngà là màu nguyên thủy của tổ yến. Màu đỏ là màu tổ yến huyết. Các màu này là màu tự nhiên của tổ yến.



Bạn nên mua sản phẩm yến của các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm định chất lượng để đảm bảo sức khỏe.



Mai Ngọc Khánh Trang - Nữ 18 tuổi

Con nghe nói ăn nhiều yến sào sẽ làm đẹp da, phải không BS?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Trong thành phần của yến sào, chứa một số khoáng chất như magie, kẽm, sắt, natri. Yến sào còn có chứa các acid amin thiết yếu như theonine, valine...các acid amin không thiết yếu như glutamic acid, praline. Đây là những chất giúp hỗ trợ sửa chữa các tổn thương tế bào, đồng thời tăng cường hoạt động của các tế bào, chống lão hóa nên có thể lựa chọn để duy trì và nâng cao sức khỏe thông qua đó giúp hỗ trợ, bảo vệ vẻ đẹp của làn da. Để có làn da đẹp, con cần chú ý duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất. Nên ăn nhiều rau, trái cây. Hạn chế các thức ăn mặn, nhiều đường, nhiều chất béo. Uống đủ nước hàng ngày, từ 1,5 đến 2 lít. Nên chọn nước khoáng, nước trà xanh. Không nên uống nhiều nước ngọt, nước có gas, rượu bia và các chất kích thích. Cần tránh thức khuya, cần tránh nắng chiếu trực tiếp vào da mặt đặc biệt là vào lúc nắng gắt. Để có làn da đẹp, con cần chú ý duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất. Nên ăn nhiều rau, trái cây. Hạn chế các thức ăn mặn, nhiều đường, nhiều chất béo. Uống đủ nước hàng ngày, từ 1,5 đến 2 lít. Nên chọn nước khoáng, nước trà xanh. Không nên uống nhiều nước ngọt, nước có gas, rượu bia và các chất kích thích. Cần tránh thức khuya, cần tránh nắng chiếu trực tiếp vào da mặt đặc biệt là vào lúc nắng gắt.

Song Anh - Nữ 79 tuổi

Xin hỏi ông Tuấn, ở độ tuổi 79-80, sử dụng loại Yến nào sẽ giúp cải thiện sức khỏe tốt hơn? Đặc biệt là giá cả phù hợp?

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Yến huyết có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn so với yến trắng và giá thành cũng rất cao. Do đó, yến huyết thường được dùng cho người đang có bệnh nặng, cần hồi phục sức khỏe nhanh.



Đối với người bình thường, dù ở tuổi nào, chỉ cần sử dụng yến trắng là đủ. Quan trọng bạn phải sử dụng thường xuyên và đúng liều lượng. Bạn nên dùng yến trước khi ăn sáng và trước khi đi ngủ để đạt hiệu quả tốt nhất.



Mạch Kiến Hào - Nam 47 tuổi

Trên thị trường hiện nay có yến sào giả không? Làm sao phân biệt yến sào giả và yến sào thật?

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Sản phẩm yến không đảm bảo chất lượng thường gọi là yến giả. Tổ yến thật sẽ tồn tại được dưới mọi môi trường. Môi trường khô hanh, tổ sẽ khô. Ở trong môi trường ẩm, tổ yến sẽ mềm ra. Khi đem chưng, tổ yến vẫn có dạng sợi và không tan trong nước.



Bạn không nên mua yến có giá quá rẻ và không rõ nguồn gốc trên thị trường để tránh mua phải hàng giả.



Hà thị Thanh Trang - Nữ 45 tuổi

Tôi ở Bình Dương, nhà có nuôi chim Yến nhưng chưa phát hiện có bệnh. Xin cho hỏi khả năng chim yến lây cúm A/H5N1 cho nhau có xảy ra không? Vì sao? Làm gì để chim yến không lây cúm A/H5N1 cho nhau?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Đến nay cơ chế lây nhiễm bệnh cúm gia cầm trên đàn yến cần phải nghiên cứu thêm vì đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận. Tuy nhiên, về cơ chế truyền lây bệnh cúm gia cầm có thể lây lan trực tiếp qua tiếp xúc hoặc gián tiếp. Do đó, việc nhập đàn, trong quá trình đi tìm thức ăn, có thể có sự tiếp xúc giữa các đàn yến có khả năng lây nhiễm bệnh và đến nay chúng ta vẫn chưa có biện pháp nào để ngăn chặn sự tiếp xúc hoàn toàn mang tính tự nhiên này.

Trần Thị Sâm - Nữ 41 tuổi

Gần nhà tôi có hộ nuôi chim yến, thỉnh thoảng chim yến bay ngang thả phân. Đang mùa dịch cúm A/H5N1, tôi phải làm gì để không bị lây nhiễm cúm A/H5N1?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Cho đến thời điểm hiện nay các ngành chức năng luôn theo dõi sát xao tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên chim yến, thực hiện lấy mẫu, giám sát đồng loạt tại các nhà nuôi yến. Đến nay chưa phát hiện trường hợp chim yến bệnh chết trên địa bàn TP. HCM nên bạn đọc có thể yên tâm về tình hình dịch bệnh.

Trong trường hợp bạn pháp hiện chim yến bệnh chết bất thường có thể cung cấp thông tin qua số điện thoại đường dây nóng 08.39551361 của Chi cục thú y để kiểm tra, xử lý.

Trần Đăng Hải - Nam 37 tuổi

Ở TP.HCM có nhiều cửa hàng bán yến sào. Tôi hỏi ông Phát, yến sào này có được cơ quan thú y kiểm định không? Chúng tôi làm sao biết được yến sào đã được kiểm định?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Hiện nay, sản phẩm yến xào do các cơ sở đăng ký tiêu chuẩn đối với ngành y tế. Cụ thể là cục an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế cấp chứng nhận.

Hoài Nam - Trần Ngọc Châu - Nam 42 tuổi

- Tôi có nuôi chim yến, hiện Chi cục Thú y TP.HCM yêu cầu xét nghiệm yến, phân, tổ yến. Vậy mẫu xét nghiệm tôi tự lấy hay cơ quan thú y xuống lấy? Nếu tôi tự lấy thì lấy cách nào, nhờ ông Phát hướng dẫn? - Chi phí xét nghiệm các mẫu yến, phân, tổ yến do ai trả? Các mẫu xét nghiệm gửi tới đâu? Chẳng may các mẫu xét nghiệm có nhiễm cúm A/H5N1 thì tôi phải xử lý sao?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

TP. HCM đang tổ chức lấy mẫu giám sát tất cả các nhà nuôi yến trên địa bàn trong tháng 4-2013, do đó các anh chị có thể liên hệ với trạm thú y, phòng kinh tế các quận huyện để phối hợp thực hiện hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 08.38551258 để liên hệ gửi mẫu xét nghiệm. Về chi phí xét nghiệm, chủ nhà yến phải thanh toán theo biểu giá quy định của Bộ Tài chính với mức là 550.000 đồng/mẫu. Để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng đối với các nhà nuôi yến có chim yến bệnh chết, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 phải chấp hành việc xử lý của các ngành chức năng. Vế biện pháp xử lý sẽ có ngăn các lối vào nhà yến vào ban đêm và xử dụng thuốc tiêu độc, khử trùng với nồng độ phù hợp để tiêu diệt chim yến bệnh và mầm bệnh nhằm tránh lây lan ra môi trường xung quanh.

Ngọc Lan - Nữ 50 tuổi

Chào Ông Phát ,Tôi xin đặt câu hỏi :Theo Ông ,Quyết định tiêu hủy yến ở Ninh Thuận có quá vội không vì gây thiệt hại nhiều cho người nuôi .

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Thực tế vừa qua các ngành chức năng đã rất cẩn trọng khi ban hành quyết định xử lý các nhà nuôi chim yến có bệnh cúm gia cầm. Về thời gian phát hiện từ ngày 1-4-2013 đến khi có quyết định xử lý là ngày 20-4-2013 cơ quan thú y đã thực hiện lấy mẫu rất nhiều lần trên chim yến bệnh, chim yến sống, phân và tổ yến trước khi đề nghị tiêu hủy. Tất cả các lần lấy mẫu đều có kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 và thực tế ghi nhận số chim yến chết là trên 5.000 con. Cơ quan chức năng đủ cơ sở để ra quyết định tiêu hủy và là người chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Vì sức khỏe cộng đồng, tính mạng con người là vô giá, do đó cần thiết phải xử lý các ổ dịch trên chim yến trong thời gian vừa qua. Nếu chúng ta kéo dài thì không loại trừ dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và mầm bệnh tiếp tục phát tán ra các nhà yến khu vực xung quanh thì thiệt hại về kinh tế, xã hội còn cao hơn gấp nhiều lần. Trong tình huống này các chủ cơ sở nuôi yến cần có sự hợp tác, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng hơn là suy tính thiệt hại của bản thân.

Bích Ngọc - Nữ 30 tuổi

Chào Ông Tuấn ,Tôi xin đặt câu hỏi :Ông là người nuôi yến theo ông quyết định tiêu hủy yến ở Ninh Thuận có quá nặng không bởi gây thiệt hại không ít cho doanh nghiệp

Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty yến sào Sài Gòn-Anpha:

Trách nhiệm của người nuôi chim yến và cơ quan quản lý ngành là phải có kết quả khách quan trước khi có kết luận chim yến có bị nhiễm bệnh hay không để khỏi gây thiệt hại cho nền phát triển nghề nuôi yến sào ở Việt Nam cũng như thế giới.



Thứ nhất, các cơ quan chức năng cần công bố cụ thể, rõ ràng khi đã có kết quả chính xác và khách quan về việc nhiễm bệnh trên đàn yến.



Thứ hai, nếu đàn yến thực sự bị nhiễm cúm A/H5N1 thì biện pháp xử lý như thế nào là thỏa đáng để ít gây gây thiệt hại nhất cho nhà đầu tư mà vẫn đảm bảo tiêu diệt được mầm bệnh.



Ví dụ, chúng ta có thể dùng tia lazer để sát khuẩn môi trường và trên cơ thể yến mà không gây thiệt hại về đàn yến. Nếu có thiệt hại cũng không đến 100% như cách tiêu hủy. Đây cũng là một giải pháp có thể xem xét.



Ngoài ra có nhiều giải pháp khác đang được công ty Sài Gòn-Anpha hoàn thiện trong năm 2014. Các giải pháp này có thể ứng dụng cho nhiều trường hợp khác chứ không riêng yến.



Hòa Bình Ninh Thuận - Nam 45 tuổi

Chào Ông Phát ,Tôi xin được hỏi :Ở Ninh Thuận có dịch cúm đã được công bố vậy chúng tôi có thể sử dụng sản phẩm yến sào nơi nào của công ty nào thì an toàn cho sức khỏe ?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Đối với nhà yến tại Ninh Thuận bị xử lý do dịch bệnh thì các ngành chức năng đã giám sát, niêm phong toàn bộ sản phẩm tổ yến chờ xử lý. Về chọn lựa của người tiêu dùng thì cần tham khảo nguồn gốc của sản phẩm, quy trình xử lý sản phẩm của nhà cung cấp để chọn lựa sản phẩm an toàn.

Trần Thị Hải Yến - Nữ 18 tuổi

Xin BS Diệp cho em biết trong yến sào có chứa những thành phần nào có lợi sức khỏe cho người sử dụng?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Thành phần chính của tổ yến là protein, với hàm lượng khá cao lên đến 50 - 60% tùy theo loài yến và địa điểm khai thác. Các protein của tổ yến thuộc loại glycoprotein tan trong nước có thể giúp cơ thể sản sinh ra các acid amin thiết yếu. Tổ yến còn chứa trên 15 loại acid amin khác nhau, trong đó có 2 loại acid amin thiết yếu là threonine và valine có vai trò giúp tái tạo tổn thương các mô tế bào và tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. Trong thành phần carbohydrat của tổ yến là sialic acid chiếm khoảng 9%. Theo một số các nghiên cứu của nhóm nghiên cứu trường Đại học Bách khoa Hồng Kông, sialic acid có vi trò trong sự phát triển hệ thống thần kinh của trẻ em. Tuy nhiên, cơ chế tác động sinh học của sialic acid trên cơ thể người còn đang trong quá trình nghiên cứu thêm. Các loại carbohydrat trong tổ yến còn bao gồm galactosamin, glucosamin, galactose, và fucose. Tổ yến còn có một lượng nhỏ các vi chất như magie, mangan, sắt giúp đóng góp vào quá trình hoạt động của các tế bào miễn dịch. Một nghiên cứu gần đây nhất của các nhà khoa học tại Hồng Kông cho thấy rằng glycoprotein trong tổ yến có chứa các phân tử mitogenic stimulation factor và epidermic growth factor (EGF) có thể kích thích các tế bào tăng trưởng và sinh sản đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch. Do đó, tổ yến có thể có vai làm chậm quá trình lão hóa, giúp sáng da, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Trần Ngọc Thanh Tâm - Nữ 40 tuổi

Hiện nay có bằng chứng khoa học nào thuyết phục chứng minh chim yến bị nhiễm H5N1, vì theo tôi biết trên sách báo từ trước đến nay chim yến chưa bao giờ bị nhiễm H5N1.

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Đối với các nhà yến tại Ninh Thuận, cơ quan Thú y đã lấy mẫu rất nhiều lần để xác chẩn rằng các trường hợp này là nhiễm virus cúm gia cầm. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR đều cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 và đây cũng là trường hợp đầu tiên Việt Nam chúng ta ghi nhận bệnh cúm gia cầm trên chim yến.

Thanh Thanh - Nữ 27 tuổi

Liều lượng yến nên sử dụng thế nào là phù hợp?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Yến có thể sử dụng hàng ngày, với liều lượng từ 10-20g, nên chưng yến và ăn 2 lần một ngày, vào lúc bụng đói. Do hàm lượng protein trong tổ yến khá cao, vậy nên những người bị suy giảm chức năng thận hỏi ý kiến của các bác sĩ dinh dưỡng để có chỉ định đúng đắn.

Thanh Hoàng - Nam 40 tuổi

Tôi nghe nói những yến trên đảo rất khó bị nhiễm bệnh. Vậy thông tin này có chính xác hay không? Mong chương trình giải đáp giúp tôi!

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Về cơ chế truyền lây bệnh cúm gia cầm giữa chim yến đảo, chim yến nhà đều nhạy cảm với virus cúm gia cầm như nhau.

Trần thị Lan - Nữ 42 tuổi

Tôi ở xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh, TP.HCM). Gần nhà tôi có vài điểm bán gà sống dẹp hoài không được. Báo cho UBND xã cũng không ăn thua. Vậy tôi phải làm sao?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

Thực trạng này Chi cục Thú y đã ghi nhận, hiện nay Thành phố đã có chỉ đạo cho các địa phương phải xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép. Trong trường hợp để tồn tại kéo dài sẽ phê bình trách nhiệm của chủ tịch, công an khu vực phụ trách địa bàn. Thành phố sẽ tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc xử lý kinh doanh gia cầm trái phép trong tháng 5-2013.

Trần Hoàng Nhan - Nam 47 tuổi

TP.HCM đã ban hành quy định tạm thời điều kiện nuôi chim yến tại TP.HCM chưa? Khi nào có hiệu lực? Quy định có những nội dung gì?

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM.:

UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở NN&PTNN chủ trì phối hợp với các sở ngành, UBND các quận huyện xây dựng quy hoạch nuôi chim yến trên địa bàn Thành phố và quy chế quản lý việc dẫn dụ, gây nuôi chim yến trên địa bàn thành phố. Chi cục Thú y đã dự thảo lấy ý kiến UBND các quận huyện và các Sở ngành về quy chế này. Hiện nay Sở Tư pháp đang thực hiện thẩm định trình UBND Thành phố ban hành. Về nội dung của quy chế sẽ quy định các điều kiện về địa điểm xây dựng nhà yến, trách nhiệm của các sở ngành, UBND các địa phương trong việc quản lý nhà yến, trách nhiệm của các chủ cơ sở nuôi yến, trình tự thủ tục để cấp phép xây dựng mới nhà yến, đưa các nhà yến hiệu hữu vào quản lý, không được phép xây dựng mới nhà nuôi yến trong khu vực dân cư, ngoài khu vực quy hoạch đã được thành phố cho phép.

Trần Thu Hà - Nữ 38 tuổi

BS đánh giá hiệu quả của yến sào như thế nào?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Lê Nam - Nam 28 tuổi

Tôi được biết yến sào rất bổ dưỡng, có nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Xin cho biết, sử dụng các sản phẩm yến sào hàng ngày thì có bị dư thừa vitamin không, có ảnh hưởng gì không? Xin cảm ơn

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Trong tổ yến gần như không có nhiều loại vitamin và hàm lượng cũng không cao như các thực phẩm thông thường. Do đó, bạn không nên sợ dư thừa vitamin khi sử dụng hàng ngày. Để có thể cung cung đủ vitamin hàng ngày, nên lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin như rau, trái cây... để cung cấp các loại vitamin tan trong nước; cá, trứng, sữa... để cung cấp các vitamin tan trong dầu.

Nguyễn Thị Hoài Phương - Nữ 31 tuổi

Con tôi 2 tuổi, còi cọc, tôi có thể cho cháu ăn yến sào để tăng cân hay không?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Thiên Bảo - Nữ 30 tuổi

Xin hỏi cỡ tuổi nào thì sử dụng yến và tuổi nào thì không nên sử dụng? Số lượng bao nhiêu là đủ hay thừa?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Trần Mạnh Hà - Nam 21 tuổi

Theo BS, Yến sào chế biến món ăn gì có lợi cho sức khỏe nhất?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Nguyễn Thị Cẩm Tú - Nữ 41 tuổi

Má tôi 74 tuổi, bị tiểu đường đã lâu. Má tôi thích ăn yến sào chưng hột sen, đường phèn. Vậy tôi cho má tôi ăn thì có sao không?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Đường phèn là loại đường chuyển hóa nhanh sẽ gây tăng đường huyết cao sau khi ăn. Bác bị tiểu đường không nên chưng yến với đường phèn.



Hoàng Bạch Mai - Nữ 29 tuổi

Yến sào thích hợp với mọi lứa tuổi, phải không bác sĩ? Những ai không được ăn yến sào?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Hoàng Mạnh Hà - Nam 47 tuổi

Những người bị bệnh gì thì nên ăn yến sào thường xuyên? Cách chế biến?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Trần Hạ Vi - Nữ 22 tuổi

BS cho em hỏi, Trong nước miếng của chim yến có chứa chất gì mà tốt cho SK? Nó bổ dưỡng như thế nào mà người ta đua nhau ăn tổ chim yến vậy?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Trần văn nghiêm - Nam 40 tuổi

Tôi 40 tuổi, Ngày nào tôi cũng ăn yến sào, mỗi ngày ăn 1 bát thì có tốt cho sức khỏe không bác sĩ?

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Ngọc Lan - Nữ 40 tuổi

Xin hỏi bác sỹ Diệp :Thị trường có bán nước yến đóng lon cao .Vậy có tốt cho sức khỏe không ?Ai không nên uống nước yến đóng lon .

BS ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM:

Nước yến đóng lon (cao) trong thành phần có hàm lượng tổ yến không cao, nên có thể chỉ được xem như một loại nước giải khát thông thường. Nếu nước yến đóng lon có nhiều đường thì những người bị đái tháo đường, thừa cân, béo phì không nên sử dụng thường xuyên.

Trước khi sử dụng sản phẩm yến đóng lon, bạn nên đọc kỹ ở thành phần dinh dưỡng trong sản phẩm để có sự lựa chọn phù hợp.