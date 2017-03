Tổng kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh, sản xuất nấm

Nấm là một món ăn được nhiều người sử dụng. (Ảnh: Thùy Giang)

Theo văn bản báo cáo Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội gửi Cục An toàn thực phẩm, từ ngày 28/2 đến ngày 7/3, Chi cục đã phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Hà Nội tổ chức kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh thực phẩm nấm các loại, hậu kiểm các cơ sở sản xuất nấm có công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trên địa bàn.



12 cơ sở kiểm tra bao gồm 2 cơ sở sản xuất, đóng gói nấm; 2 cơ sở kinh doanh nấm; 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng nấm.



Qua kiểm tra, đoàn đã xác minh các sản phẩm nấm tại tất cả các cơ sở trên có nguồn gốc là nấm nhập khẩu (có đầy đủ giấy tờ khai hải quan, giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ sở nhập khẩu) và nấm sản xuất trong nước (có địa chỉ sản xuất rõ ràng).



Đoàn kiểm tra đã lấy 5 mẫu nấm (4 mẫu nấm tươi, 1 mẫu nấm hương khô) để kiểm nghiệm chỉ tiêu hàm lượng chất bảo quản (axit sorbic, axit benzoic), SO2, axit gibberellic nhằm phát hiện sớm các vi phạm (nếu có) đối với sản phẩm trên.



Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 4 mẫu nấm tươi không phát hiện chất bảo quản và axit gibberellic; 5 mẫu nấm có hàm lượng SO2 nằm trong giới hạn cho phép sử dụng của Bộ Y tế (theo Thông tư 27/2012/TT-BYT).



Như vậy qua kiểm tra và xác minh, hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng các sản phẩm nấm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên thị trường thành phố Hà Nội.



Cục An toàn Thực phẩm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng cập nhật thông tin và cảnh báo tới người dân./.

Theo Thùy Giang (Vietnam+)