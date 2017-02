TP.HCM: Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu

Theo BS Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bệnh nhi 30 tháng tuổi ngụ trên địa bàn quận 8 được gia đình đưa vào BV Nhi đồng 1 vào ngày 10-2 với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, nổi ban... Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhi nhiễm khuẩn não mô cầu. Sau 6 giờ nỗ lực cứu chữa nhưng do tình trạng bệnh quá nặng bệnh nhi đã tử vong.

Sau khi bệnh nhi tử vong, Sở Y tế TP đã cho lấy mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur TP.HCM để kiểm tra, xác định nguyên nhân chính xác.





Viêm não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM cho biết, ngay sau khi xuất hiện ca bệnh, đơn vị này đã thực hiện khoanh vùng, xử lý để dịch bệnh không thể lây lan.

"Chúng tôi đã cấp phát kháng sinh phòng ngừa cho những người từng tiếp xúc với bệnh nhi, tiến hành vệ sinh khử khuẩn dụng cụ, vật dụng và khu vực xung quanh nhà có ca bệnh, đồng thời giám sát khu vực có ca bệnh trong vòng 10 ngày để xử lý kịp thời nếu có ca bệnh mới phát sinh” - BS Dũng thông tin.



Được biết, não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn này thường gây ra bệnh viêm màng não và nhiễm trùng huyết do não mô cầu với các biểu hiện sốt cao đột ngột 39-40 độ C, đau đầu dữ dội, cổ cứng, xuất hiện tử ban, nguy cơ tử vong cao.

Não mô cầu có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, hai nhóm tuổi dễ bị nhiễm não mô cầu là trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi và nhóm thanh thiếu niên từ 14 tuổi đến 20 tuổi. “Thời tiết chuyển mùa đông sang xuân thường tạo ra những thay đổi về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm… ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất” - BS Hưng khuyến cáo.

Để tránh nguy cơ nhiễm bệnh, người dân nên chủ động chích ngừa để phòng bệnh; giữ vệ sinh môi trường sống luôn sạch sẽ, thoáng mát; vệ sinh cá nhân hàng ngày.