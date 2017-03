TP.HCM đình chỉ tám bếp ăn tập thể

(PL)- Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM vừa đình chỉ hoạt động tám bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, khu chế xuất do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.