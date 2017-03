TP.HCM: Gần 310.000 trẻ được tiêm vaccine sởi-rubella

Không có phản ứng nặng sau tiêm, chỉ có phản ứng nhẹ như sốt, đau tại chỗ tiêm, nhức đầu.





Hình minh họa. Nguồn: VOV

Lý giải nguyên nhân tỉ lệ tiêm còn chưa cao, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho rằng còn nhiều phụ huynh chưa đồng thuận cho con em tiêm trong chiến dịch. Do vậy các quận/huyện cần tăng cường tư vấn cho phụ huynh về sự an toàn cũng như hiệu quả bảo vệ của vaccine để phụ huynh an tâm.

Đợt 2 tiêm vaccine MR cho học sinh tiểu học (6-10 tuổi) sẽ diễn ra từ tháng 12-2014 đến 31-1-2015 và đợt 3 tiêm cho trẻ mầm non (1-6 tuổi) sẽ bắt đầu từ ngày 1-2 đến 31-3-2015.

DUY TÍNH