TP.HCM khẩn cấp đối phó dịch Zika

Thêm 2 trường hợp dị tật đầu nhỏ được phát hiện Ngày 19-10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hai trường hợp mắc bệnh đầu nhỏ là bé Giàng Thị K.T. (bảy tuổi) và Giàng A Đ.D. (bốn tuổi) ngụ xã Ea Dăh, huyện Krông Năng để xét nghiệm nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ. Sau sinh, các bác sĩ thấy vòng đầu của hai bé nhỏ hơn trung bình của những trẻ bình thường (lần lượt là 35 cm và 39 cm). Theo người cha là Giàng A N., trước đó vợ chồng anh đã sinh hai người con, cả hai đều phát triển bình thường. Trong quá trình mang thai hai bé KT và ĐD, người vợ có nhiều lần bị sốt, ốm nhưng chỉ cho đi bệnh viện khám, uống thuốc và không làm các xét nghiệm gì khác. BS Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngành y tế phát hiện hai trường hợp này trước đó và cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, do thời kỳ đó chưa có máy móc hiện đại nên không tìm ra nguyên nhân. “Trường hợp này, ngành y tế vẫn liên tục theo dõi nhưng không đưa vào diện bị bệnh Zika bởi virus Zika chỉ mới lưu hành ở Việt Nam từ cuối năm 2015” - BS Lào thông tin. Trước đó cơ quan chức năng cũng phát hiện cháu HL (bốn tháng tuổi), con gái chị HB (trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) bị chứng đầu nhỏ. Các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu các trường hợp nghi Zika trên địa bàn gửi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xác định nguyên nhân. ĐẠI DŨNG Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh do virus Zika, ngoài triển khai các phòng khám tư nhân, ngành y tế quận, huyện cũng đề nghị các tiệm thuốc Tây trên địa bàn khi phát hiện người mua thuốc có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika thì nên khuyên họ tới khám tại cơ sở y tế. BS NGUYỄN TRÍ DŨNG, Giám đốc Trung tâm

Y tế dự phòng TP.HCM