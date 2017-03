Trám răng, trẻ nuốt cây kim dài 4,5cm

Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc bé T. đang được nha sĩ lấy tủy răng thì vì quá mỏi miệng nên bé đã ngậm miệng lại và nuốt luôn cây kim vào bụng.

Trước đó, ngày 26-2, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận được cuộc gọi của Bệnh viện Đa khoa Long An báo sẽ chuyển bé T. nuốt phải dị vật là một cây kim trám răng vào dạ dày. Khoa tiêu hóa chuẩn bị sẵn các dụng cụ để nội soi cấp cứu cho bé vì nguy cơ cây kim đâm thủng dạ dày hoặc ruột non rất cao. Đến 21g cùng ngày (sáu giờ sau khi nuốt dị vật), bé T. được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau khi xem phim X-quang và CT-scan, các bác sĩ nhận định chiếc kim vẫn còn ở trong dạ dày hoặc tá tràng, chưa xuống ruột non nên đã đưa bé đi nội soi dạ dày tá tràng khẩn cấp.

Tuy nhiên khi nội soi vào tới dạ dày rồi tới tá tràng D2 nhưng vẫn không thấy cây kim đâu, bác sĩ Phúc Thịnh tiếp tục đưa ống nội soi vào sâu đến tận tá tràng D4 và phát hiện cây kim đang nằm ngang ở đây. Các bác sĩ đã lấy cây kim ra một cách an toàn, không gây thủng hay chảy máu đường tiêu hóa, tránh cho bệnh nhi khỏi cuộc mổ hở lớn.

Theo L.TH.H. (TTO)