'Tránh để bình gas trong tủ bếp phòng cháy nổ'

Theo ông Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM, 45 sự cố cháy nổ do gas trong năm khiến thành phố thiệt hại hơn 500 triệu đồng, một người chết và 18 người bị thương. Trong đó, 2 lần cháy liên quan đến sang chiết gas trái phép, 2 trường hợp do bình gas mini gây ra, 3 vụ từ sự bất cẩn của người dùng và còn lại là rò rỉ khí gas.



"Tai nạn xảy ra thường do sự thiếu hiểu biết của người dân khi sử dụng nhiên liệu đốt", ông Bửu nhận xét trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm bình gas của một doanh nghiệp hôm 17/11.



Ông Hoàng Mạnh Thắng, đại diện Ban giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy lưu ý các gia đình nên tránh để bình gas trong tủ, nơi hốc kín. Đây là thói quen của nhiều gia đình hiện nay, thường trang bị dàn tủ bếp để chứa đồ đạc. Thông thường khí gas nặng hơn không khí nên sẽ bị chìm xuống. Nếu đi vào bếp ngửi thấy mùi gas nghĩa là khi đó nồng độ gas đã rất đậm đặc. Tuyệt đối không bật bếp cũng không bật công tắc đèn vì dễ gây ra tia lửa điện.



"Khí gas lẫn với không khí tạo ra hợp chất gây nổ, cách tốt nhất khi ngửi thấy mùi gas là mở hết tất cả cửa, tạo điều kiện cho hỗn hợp khí này được khuyếch tán ra ngoài", đại diện Sở Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo.







Ngoài màu đỏ, bình gas composite của Miss Gas còn có các màu xanh, vàng, trắng. Ảnh: Kiên Cường

Ngoài màu đỏ, bình gas composite của Miss Gas còn có các màu xanh, vàng, trắng. Ảnh: Kiên Cường

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ cháy nổ liên quan đến gas khiến người dân lo lắng. Mới nhất là ngày 14/11, nhà hàng Hoàng Ty, quận 1, TP HCM, phát nổ vì gas. Hồi đầu tháng, vụ nổ gas ở phường Bách Khoa, Hà Nội, làm sập nhà khiến 2 cháu bé thiệt mạng.

Theo Kiên Cường (VNE)



Còn ông Phạm Gia Lượng, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động nhìn nhận, với khoảng 20 triệu bình gas lưu hành trên cả nước, tình trạng sang chiết trái phép, hoán cải, thay chân đế... gây mất an toàn vẫn tiếp tục diễn ra.Từ thực trạng cháy nổ từ khí gas này, dự kiến ngày 20/11 công ty Miss Gas sẽ tung ra thị trường bình gas composite. Bình gas sử dụng vật liệu composite được trang bị van điều áp 2 tầng tự động ngắt gas khi có sự cố đứt ống dẫn gas gây biến đổi áp suất đột ngột. Người dùng cũng có thể quan sát được mức gas bên trong bình. Tuy nhiên, giá bán khá cao, khoảng 2 triệu đồng một bình (chưa bao gồm gas)."Bình composite không dẫn nhiệt nên dù nhiệt độ bên ngoài thay đổi thì nhiệt độ trong bình vẫn ổn định. Bình cũng không dẫn điện nên giúp giảm đáng kể sự cố gây cháy ngoài ý muốn", ông Nguyễn Xuân Phú, Tổng giám đốc Miss Gas cho biết. Đây cũng là bình gas chống cháy nổ made in Việt Nam đầu tiên. Từ năm 2008 thị trường đã có bình gas composite nhập khẩu song giá thành quá cao nên chưa được người tiêu dùng đón nhận.