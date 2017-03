Trẻ ba tuổi bị chó berger cào cắn nát mặt

BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi PHN (3,5 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai) vì bị chó berger nhà nuôi cắn. Cùng ngày, bệnh nhi đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.





Bé PHN tại BV Nhi đồng 2. Ảnh: TÙNG SƠN

Theo lời mẹ bệnh nhi, gia đình có mua một con chó berger nặng khoảng 30 kg, cao to để giữ nhà, giữ gà. Vào thứ Bảy tuần rồi, do chọc con chó đang được cột bên hông nhà nên bé N. đã bị cắn. Bé N. được đưa đi cấp cứu tại BV địa phương và sau đó chuyển đến BV Nhi đồng 2 trong tình trạng bị rách từ hốc mũi đến má trái khoảng 6-7 cm. Má phải bị cào cắn hai đường chéo dấu x, mỗi đường dài gần 10 cm, lỗ tai phải gần như đứt rời. Phía sau gáy phải của bé cũng bị cào, cắn nhiều chỗ... Bệnh nhi đã được đưa vào phòng mổ để làm sạch vết thương, cầm máu và may những chỗ bị cào cắn rách.

Trường hợp đáng tiếc này là bài học chung cho các phụ huynh. Trường hợp như bé N., có thể sau này để lại nhiều sẹo trên mặt gây mất thẩm mỹ, một bác sĩ chăm sóc cho bé N. nói.

D.TÍNH