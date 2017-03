Trẻ nhẹ cân khi sinh kém vận động về sau

(PL)- Một nghiên cứu quy mô lớn trong thời gian dài của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Anh công bố trên tạp chí Medicine and Science in Sports and Exercise cho thấy trẻ nhẹ cân khi sinh sẽ kém vận động về sau.

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3-1946. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh xã hội của hơn 5.300 nam giới và phụ nữ sinh ra ở Anh, Scotland và xứ Wales từ lúc họ được sinh ra cho đến lúc họ già đi. Kết quả, 78% trẻ sinh ra với cân nặng ít hơn 2,5 kg có khả năng hoạt động thể chất ở tuổi 13 sẽ dưới mức trung bình và ít có xu hướng tham gia vận động hoặc hoạt động thể thao trong suốt tuổi trưởng thành. 52% những người sinh ra cân nặng cao hơn 2,5 kg có khả năng vận động thể chất tốt ở tuổi thiếu niên và có xu hướng vẫn thích các hoạt động thể thao trong độ tuổi 36-68. Một nghiên cứu năm 2011 của Viện Khoa học chuyển hóa (Anh) cũng đưa ra kết luận tương tự. Các nhà nghiên cứu cho biết trong các nghiên cứu tới đây họ sẽ tập trung xác định nguyên nhân để có biện pháp giúp những trẻ sinh ra nhẹ cân tăng vận động, hoạt động thể thao khi lớn lên. THIÊN ÂN