Trẻ tử vong tại BV, người nhà gửi mẫu bệnh qua Nhật tìm nguyên nhân

Phiếu siêu âm của BV Sản-Nhi Nghệ An chẩn đoán bé Nguyễn Khánh Hà bị viêm phế quản cấp nhưng sau khi điều trị bé bị tử vong do bị suy gan tối cấp.

Đêm 13-9, bé Hà lên cơn sốt, người mệt nên vợ chồng anh cho uống thuốc hạ sốt thì cháu có đỡ bệnh. Ngày 16-9, bé Hà tiếp tục ốm, biếng ăn và ngủ li bì, nên vợ chồng anh Hùng đưa bé đến Phòng khám Tự Nguyện, BV Sản - Nhi Nghệ An để thăm khám. Tại đây, các BS kết luận bé Hà bị viêm mũi họng và viêm phế quản cấp và cho thuốc kháng sinh uống nhưng bệnh vẫn nặng thêm.

Đến sáng 19-9, vợ chồng anh Hùng nhờ BS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng Khoa Lây - Truyền nhiễm (BV Sản -Nhi Nghệ An) khám cho bé Hà. BS Sơn chẩn đoán bé Hà bị viêm phổi thể hen và kê đơn thuốc cho bé Hà gồm có 4 loại gồm: Bru-cord (Cefpodoxim) 50mg/5ml lọ 30ml (cấp 2 lọ); Hapacol 150mg; Methyl Presdnisolon (6 viên); Olesom 30mg/5ml chai 100ml (1 chai).

Trưa cùng ngày, sau khi bé Hà uống thuốc theo đơn thì bị nôn mửa, nằm li bì, không còn tỉnh táo. Đến chiều 19-9, vợ chồng anh Hùng đưa bé Hà đến nhập viện tại BV Sản - Nhi Nghệ An để cấp cứu. Đến tối cùng ngày thì chuyển ra BV Nhi TƯ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bụng to, men gan cao, vàng da. Đến chiều 20-9, bé Hà tử vong do bị suy gan tối cấp.

Ông Trần Văn Cương, Phó Giám đốc BV Sản-Nhi Nghệ An cho biết: Do gia đình bé Hà chưa có đơn phản ánh nên bệnh viện chưa làm rõ sự việc. Tuy nhiên, ông Cương cho biết, ngày 16-9, bé Hà có nhập viện và khám, BS Nguyễn Thị Phương kê đơn với 4 loại thuốc. Trong đó, có loại Hapacol 150mg nếu uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến gan. Còn sáng 19-9, gia đình đưa bé Hà đến BV rồi nhờ BS Sơn khám và kê đơn thuốc là do quan hệ cá nhân chứ không phải làm thủ tục nhập viện.

Anh Hùng cho biết thêm, khi có kết quả xét nghiệm từ Nhật Bản gửi về sẽ cân nhắc làm đơn yêu cầu phía BV Sản-Nhi Nghệ An trả lời, làm rõ.